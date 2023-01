Coppa Italia femminile 2023 alla stretta finale, prossime partite, quando si giocano e come vederle

Quattro partite in rapida successione nelle gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile in programma mercoledì 25 gennaio. É il primo atto ufficiale dopo la conclusione della fase a gironi che ha promosso le otto squadre ancora in corsa per contendersi il secondo trofeo più importante del calcio femminile nazionale.

Sette squadre di Serie A, tutte le teste di serie e le realtà più importanti. Con la sorprendente presenza del Chievo Verona, che perpetua un nome scomparso dall’albo del calcio maschile dopo il fallimento del club clivense della famiglia Campedelli, sprofondata tra i dilettanti.

Coppa Italia femminile 2023, il format dei quarti di finale

Il meccanismo della seconda competizione femminile è simile, pur con qualche differenza di rilievo, rispetto a quello che abbiamo visto in ambito maschile. Anche qui si è giunti ad abbinamenti predeterminati sulla base di uno schema rigido.

Le otto squadre promosse, prime classificate dei rispettivi gironi, sono state abbinate sulla base della loro graduatoria iniziale. Dalla Juventus, testa di serie numero #1 in quanto detentrice del torneo al Chievo, che partiva dal livello più basso. Le squadre di fascia alta giocheranno in casa la gara di ritorno. Con il vantaggio di potere ospitare in casa gli eventuali supplementari e rigori in caso di parità. Ma la formula della doppia sfida garantisce comunque almeno una chance anche alle formazioni sfavorite e meno attrezzate.

Coppa Italia femminile: le partite in programma

Gara d’andata in programma su un turno unico. Calendario delle partite di ritorno ancora da definire: ma tutto si concluderà tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio.

Si parte con Pomigliano-Roma, le vice campioni d’Italia, sconfitte nella finale di Coppa Italia dello scorso anno dalla Juve, ma capaci di prendersi una bella rivincita nella Supercoppa femminile di questa stagione, tornano ad affrontare il Pomigliano, già incontrato due volte in Serie A nella prima giornata: doppia vittoria per la Roma per 2-0 sia in Campania che al Tre Fontane.

L’Inter di Rita Guarino incrocia una Sampdoria in forte crisi di risultati in campionato: la Samp ha già perso due volte contro le nerazzurre in questa stagione di Serie A: 0-2 in casa e 4-0 ad Appiano Gentile.

Due precedenti tra Juventus e Chievo Verona con altrettante vittorie juventine a Verona per 0-2. Le scaligere non erano mai arrivate così avanti nella competizione. Una grandissima soddisfazione per le Asinelle che sono in piena corsa anche per la promozione, davanti alle cugine del Verona, retrocesse lo scorso anno e parecchio indietro in campionato, e a due sole lunghezze dal secondo posto che potrebbe valere il salto di categoria.

Big match tra Fiorentina e Milan

Fiorentina-Milan è sicuramente la partita più incerta del lotto. Viola che giocano in casa con ancora in mente la disastrosa sconfitta subita dalle rossonere (1-6) a novembre. All’andata al Vismara la squadra di Patrizia Panico aveva invece vinto in trasferta 1-3. Sulla carta una sfida equilibrata e incerta. Con il Milan in crescita – tre vittorie consecutive – e la Fiorentina che mantiene tre punti di vantaggio sulle rossonere.

Questo il programma delle gare di andata dei quarti di finale di Coppa Italia femminile.

Coppa Italia Femminile 2022/2 Quarti di finale Andata Ritorno

POMIGLIANO

ROMA

mercoledì 25 gennaio ore 12.30 7-8 febbraio FIORENTINA

MILAN

mercoledì 25 gennaio ore 14.30 7-8 febbraio SAMPDORIA

INTER

mercoledì 25 gennaio ore 14.30 7-8 febbraio CHIEVO VERONA

JUVENTUS

mercoledì 25 gennaio ore 18.00 7-8 febbraio

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su TimVision che detiene l’esclusiva della competizione. Ancora da definire il calendario delle semifinali, la vincente di Pomigliano-Roma affronterà la vincente di Fiorentina-Milan e di conseguenza nell’altra semifinale chi passa tra Chievo e Juve pescherà la squadra vincente nella sfida tra Samp e Inter. Data e sede della finale ancora da definire.