Coppa Italia, Atalanta-Juventus probabili formazioni: dove vederla In TV

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus in programma questa sera alle ore 21.00 allo Stadio Mapei di Reggio Emilia è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Formazione dove vederla e quanto vale la Coppa Italia.

Atalanta-Juventus, finale Coppa Italia – Tutto in pochi giorni: la Juventus ha quattro giorni e due gare a disposizione per salvare una stagione fino a questo momento molto deludente che ha portato la squadra bianconera a cedere lo scudetto all’Inter e uscire anzitempo dalla Champions League. In palio la Coppa Italia ma anche l’accesso alla Champions League, ultimo verdetto della Serie A che chiude tra sabato e domenica.

L’Atalanta, dal canto suo, ha già la certezza di un posto in Champions League ma punta a un tesoretto importante: la Coppa Italia vale 4 milioni di euro. Il premio previsto per il secondo posto è di quasi 20 milioni di euro. Se l’Atalanta dovesse perdere domenica con il Milan precipiterebbe al quarto posto bruciando cinque milioni.

Juventus senza Alex Sandro e Bonucci

Le scelte di Andrea Pirlo partono da una squadra che ha due sole assenze certe, quella di Bonucci, alle prese con una distorsione e di Alex Sandro che è stato squalificato dopo l’ammonizione rimediata nella semifinale di ritorno contro l’Inter. Quasi certamente il tecnico bianconero punterà su Szczesny tra i pali con Cuadrado e Danilo sui lati di una difesa presidiata dalla consolidatissima coppia de Ligt e Chiellini. A centrocampo confermati Betancur e Rabiot; l’unico vero dubbio nel ballottaggio tra McKennie e Kulusevski con il primo favorito sull’ex atalantino. Scelta obbligata sembra essere quella di Federico Chiesa, l’unico giocatore della Juventus che quest’anno è riuscito a segnare almeno un gol all’Atalanta. Ballottaggio tra Morata e Dybala per affiancare Cristiano Ronaldo con il portoghese in posizione di favorito.

Quante Coppe Italia ha vinto la Juventus? Elenco vittorie

Atalanta, le scelte di Gasperini

L’Atalanta è praticamente già fatta come spesso è accaduto quest’anno nelle gare di cartello Gasperini dovrebbe optare per un modulo a una sola punta con Zapata che parte titolare e Muriel destinato a fare da staffetta o entrare a gara in corsa. Squadra per altro che è tutt’altro che accorta con esterni come Hateboer e Gosens e centrocampisti di qualità come Pessina e Malinovskyi, con l’ucraino spesso in gol nelle ultime settimane, uno degli uomini più in forma del campionato. Confermata anche la linea difensiva con Djimsiti, Rafael Toloi e Romero davanti a Gollini. De Roon e Freuler a fare da diga nel mezzo nel tentativo di arginare le fonti del gioco bianconero.

Atalanta Juventus probabili formazioni

I precedenti di questa stagione sorridono all’Atalanta che è imbattuta: 1-1 all’Allianz Stadium nella gara d’andata, il 16 dicembre con vantaggio di Chiesa alla mezz’ora e pareggio di Freuler. A Bergamo, un mese fa, vittoria della Dea con gol decisivo allo scadere di Malinovskyi.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All.: Gasperini.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Squalificati: Alex Sandro (J).

Qualche statistica

Juventus e Atalanta non si sono mai affrontate in una finale di Coppa Italia. I bianconeri sono la squadra che ha alzato più di qualunque altra il trofeo: tredici successi in diciannove finali. L’ultima vittoria risale al 2018.

L’Atalanta vinse una sola volta, nel 1963 battendo il Torino; una doppia finale perché la prima si concluse 0-0 dopo i tempi supplementari e all’epoca la regola prevedeva la ripetizione del match. Da allora la Dea è tornata in finale tre volte, perdendole tutte: nel 1987 dal Napoli, nel 1996 dalla Fiorentina e due anni fa, dalla Lazio.

Il destino delle due squadre è legato a doppio filo anche in vista dell’ultimo turno di campionato: la Juventus si qualificherà per la Champions League solo se l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato fermerà il Milan.

Dove vedere Atalanta Juventus in TV

La finale di Coppa Italia, come tutto il torneo, è un’esclusiva RAI: la partita andrà in onda in diretta e in chiaro su RAIUno alle 21.00 con la telecronaca di Alberto Romedio e il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Il match è disponibile anche in streaming sul sito di RAIPlay, gratuitamente: basta registrarsi per accedere al servizio.

Il match sarà diretto da Davide Massa, coadiuvato dai guardalinee Matteo Passeri e Alessandro Costanzi con Marco Di Bello quarto uomo e Paolo Valeri al VAR.

Si gioca allo stadio “Mapei Stadium” di Reggio Emilia mercoledì 19 maggio alle 21.00.