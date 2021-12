Verona vs Milan, partita Coppa Italia femminile 3ª giornata gruppo A

Hellas Verona – Milan femminile. Ecco dove e quando si gioca la partita di Coppa Italia femminile 2021-2022. Orario e ultime notizie sulle formazioni.

Verona vs Milan. E’ la prossima partita in calendario per la terza e conclusiva giornata del Girone A della Coppa Italia Femminile. Il match è in programma venerdì 17 dicembre 2021, alle ore 14:00, allo Stadio Comunale di Vigasio. Arbitrerà Federico Muccignato di Pordenone, con assistenti Salvatore Barbanera e Giovanni Battista Citarda di Palermo.

Ecco come arrivano alla partite le due squadre e cosa aspettarsi.

Coppa Italia femminile, Milan-Verona situazione gruppo A

Le rossonere obbligate a vincere per qualificarsi ai quarti di finale, perché le scaligere hanno una migliore differenza reti (+3 contro +2) dopo le rispettive sfide giocate contro il Cittadella, battuto da entrambe.

L’Hellas Verona è ultimo in classifica in campionato dove non ha mai vinto. Il Milan ha perso i due recenti big match con Inter e Juventus e deve ora provare a riscattarsi nell’altra competizione nazionale.

Hellas Verona femminile ultime news formazione

Gara difficile per il Verona, nonostante i due risultati su tre a disposizione. Il mister Matteo Pachera ha presentato così il match al sito ufficiale: “Siamo consapevoli della forza del Milan e della profondità della sua rosa. Per loro la Coppa Italia è uno degli obiettivi stagionali, ma anche noi vogliamo fare il massimo per provare a passare il turno. Il vantaggio attuale per differenza reti non dovrà condizionarci. Scenderà in campo la miglior formazione possibile, la più pronta ad affrontare una sfida simile contro un avversario importante”.

Le speranze sono riposte su Cedeno, cinque volte a segno tra campionato e Coppa Italia. Nel 4-3-3 Rognoni e Pasini indiziate ad affiancare in attacco la panamense. Davanti al portiere Keizer spazio in difesa a Ledri, Horvat, Ambrosi e De Sanctis.

Milan femminile, formazione partita Coppa Italia

Pur con la necessità di centrare a tutti i costi un successo, il tecnico Maurizio Ganz pensa ad attuare un robusto turn-over. Nel 3-4-2-1 rossonero possibile chance nell’undici di partenza per Korenčiová o Fedele tra i pali, più Cortesi e Longo nelle due posizioni da trequartiste a ridosso della punta centrale Stapefeldt, con il bomber Giacinti inizialmente in panchina. Arnadottir, Agard e Fusetti nel pacchetto arretrato.

Bergamaschi ha suonato la carica sui social: “Continuiamo a lottare con sacrificio ed umiltà per dimostrare il nostro valore. Recuperiamo le forze per affrontare venerdì l’ultima partita dell’anno!”.

Queste le ultime sulla partita di Coppa Italia femminile. Domani sapremo chi avrà la meglio fra Milan e Verona.

