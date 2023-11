Nella sesta giornata del campionato di Serie B spiccano alcune partite che dovranno verificare la consistenza delle squadre di mezza classifica. Video

Se il cammino di Lazio e Ternana sembra essere destinato a proseguire senza scossoni, a meno di clamorosi colpi di scena per il momento non del tutto prevedibili, molto del sesto turno di campionato di Serie B femminile potrebbero dire le partite che coinvolgono le cosiddette terze forse del campionato.

Importanti anche un paio di sfide in coda, dove due squadre sono ancora alla ricerca del loro primo punto stagionale.

Serie B, sesta giornata: Lazio e Ternana ostacoli abbordabili

Non si possono certo considerare insormontabili gli ostacoli posizionati davanti alla strada di Lazio e Ternana, chiamate ad affrontare due turni in casa tutto sommato gestibili. Sulla carta è più agevole il compito della ternana che ospita la Res Roma, reduce da una brutta sconfitta nel derby capitolino.

Per la Ternana capoclassifica con cinque vittorie, miglior attacco del campionato, si tratta di un impegno non trascendentale. La Lazio affronta il Brescia, una delle squadre che inseguono e che, tuttavia, a oggi, ha convinto più in casa che in trasferta. Un test tutto sommato interessante per la squadra allenata da Grassadonia.

Le inseguitrici una contro l’altra

Ecco che il big match cade sulle spalle delle squadre che inseguono. Il Verona per esempio, secondo miglior attacco della stagione, ospite del Parma nel match in anticipo alle 14 di domenica. Perdere questa sfida significherebbe correre il rischio di scivolare in una posizione più anonima a lunga distanza da squadre che viaggiano senza incertezza a punteggio pieno.

Stesso discorso per il Cesena, squadra giovane, ambiziosa, età media molto bassa affidata al tecnico Alain Conte – ex San Marino (e panchina d’Argento) – in una settimana molto importante considerando che poi le ragazze del cavalluccio avranno il compito di affrontare anche la Roma in Coppa Italia nel match in programma mercoledì alle 14 al Martorano, gara secca che chiuerà gli ottavi di finale.

Completano il quadro

Tra le ambiziose spicca ora anche il Genoa, reduce da due vittorie consecutive che ospita il Tavagnacco, ancora a quota zero, mentre anche il Chievo – nell’anticipo – tenterà di muovere la classifica contro il Bologna che dopo una buona partenza si è un po’ ingolfato. A quota zero anche il Ravenna, chiamato in casa contro il Freedom che proprio domenica scorsa ha conquistato la sua prima vittoria stagionale. In zona pericolo l’Arezzo, a caccia di punti preziosi contro il San Marino.