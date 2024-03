In un campionato di Serie B femminile che dispensa ostacoli imprevisti a ogni turno, anche se la ventesima giornata non offre veri e propri scontri diretti sono molti i motivi di interesse.

Serie B, le sfide in vetta

Al comando con quattro punti di vantaggio sul Cesena, clamorosamente sconfitto nel derby di San Marino domenica scorsa dopo sei vittorie consecutive, rimangono con sedici vittorie in 19 partite Ternana e Lazio. Turni non impossibili per le due capolista.

La Ternana ospita l’Arezzo, reduce dal pareggio con il Genoa mentre la Lazio affronta uno dei match più interessanti della stagione, il derby contro la Res Roma. All’andata finì con una goleada delle Aquilotte che ancora una volta hanno dalla loro parte tutti i favori del pronostico.

Il Cesena dal canto suo, raccolti i pezzi di una sconfitta con la quale nessuno avrebbe voluto fare i conti, provano a rimettere in movimento la classifica contro il Tavagnacco, reduce da due risultati utili e quattro punti in due partite.

Le altre partite in programma

Per chi insegue la distanza comincia ormai a essere molta. Anche per il Parma che di ambizioni alla vigilia di questo torneo ne aveva molte e che si era discretamente rinforzato anche in sede di mercato invernale. Le Ducali, ormai a 17 lunghezze dalla vetta, ospitano il San Marino, due vittorie nelle ultime sei partite.

Tutte le altre sfide sono importanti soprattutto per la coda della classifica, a cominciare dalla partita in programma a Cuneo tra Freedom e Pavia che apre il programma pomeridiano. Completano il quadro il match tra due squadre tranquille più che demotivate, Chievo e Brescia, appaiate a quota 30 punti e il Ravenna, ancora senza vittorie, che ospita l’Hellas Verona. Il Genoa ospita in casa il Bologna, privo di Benedetta De Biase, unica squalificata, per somma di ammonizioni. In diffida solo Martina Pizzolato del Chievo.

Classifica al 19esimo turno

Ternana e Lazio 50

Cesena 46

Parma 43

Verona 32

Genoa 31

Brescia e Chievo 30

Bologna 23

Arezzo 21

Res Roma 18

Pavia 16

San Marino 15

Freedom 14

Tavagnacco 12

Ravenna 3

Ventesima giornata – Domenica 10 marzo – ore 14.30

Freedom-Pavia (ore 14.00)

Cesena-Tavagnacco

Genoa-Bologna

Chievo Women-Brescia

Lazio-Res Women

Parma-San Marino Academy

Ravenna-Hellas Verona

Ternana-Arezzo