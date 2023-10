En plein di vittorie per la Roma nella quinta giornata del campionato femminile di Serie A

Nemmeno la Sampdoria, che pure arrivava da due vittorie consecutive e da un considerevole progresso di forma, riesci in qualche modo ad impensierire una Roma Femminile davvero inarrestabile.

Prosegue così il testa a testa tra le giallorosse e la Juventus, alla vigilia di quello che sarà l’attesissimo scontro diretto in programma domenica 5 novembre, alle 12.30 a Biella. Sarà il primo di una serie di sfide, certamente non meno di quattro in campionato senza contare le coppe, che ancora una volta decideranno la supremazia sulla Serie A Femminile.

Sampdoria Femminile-Roma 0-5

Una Roma che continua a migliorarsi, reduce dalla soddisfazione della riconferma nella fase a gironi di Champions League grazie alla seconda vittoria sul Vorskla Poltava.

Una vittoria che sembra dominio. E che non è visto che la squadra di Alessandro Spugna sblocca il risultato solo a pochi secondi dal fischio finale prima dell’intervallo dopo un eccellente primo tempo delle blucerchiate.

Sampdoria che gioca senza alcun timore reverenziale, a tratti in modo quasi sfrontato cercando a più riprese di mettere in difficoltà la difesa avversaria. Per due volte la Samp va vicino al pareggio: prima con Giordano, con un tiro che finisce alto di poco e poi con De Rita sul cui tiro cross è Ceasar a mettere in angolo. Anche Taty va vicinissima alla rete impegnando severamente il portiere della Roma.

A marcare il vantaggio con un gran sinistro dalla lunga distanza, sul quale Tampieri non riesce proprio ad arrivare, è Linari. Gol davvero strepitoso… Ma è un punteggio molto stretto alla Samp al termine di una frazione che non piace nemmeno a Spugna.

Tant’è che nel secondo tempo la Roma approccia la partita con tutt’altra attenzione concedendo poco o nulla. Viens sfrutta al meglio un ottimo assist di Giacinti e procura il raddoppio. Poi, in pochi minuti, blindano il risultato. Un errato disimpegno difensivo della Sampdoria concede a Giacinti la terza rete per bissare, di lì poco, su un preciso assist di Viens. A tempo scaduto arriva il 5-0 con un rigore procurato da Viens è trasformato ancora una volta da Linari alla sua terza doppietta in serie A, la prima dopo sei anni e mezzo.

In classifica

In attesa dello scontro diretto in programma al ritorno dopo la sosta per gli impegni della nazionale, la Roma si presenta alla sfida di Biella contro la Juventus, vittoriosa sul campo di Firenze, con un ruolino di marcia impressionante. Una media di quattro gol a partita, 20 le reti segnate e tre sole reti al passivo.

Sampdoria che, da quello che si è visto nel primo tempo, può davvero dimostrare molto rispetto a quelle che erano le premesse prima del campionato. Le blucerchiate torneranno in campo a Pomigliano, dove hanno già conquistato con pieno merito l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, sabato 4 novembre alle 12.30. Pomigliano nettamente sconfitto a Milano.