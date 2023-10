La Sampdoria contro l’AS Roma femminile nel posticipo della 5a giornata di campionato. Quando giocano, diretta streaming, formazioni e previsioni.

La partita che chiude il 5° turno di campionato è Samp-Roma femminile domenica 22 ottobre 2023 alle ore 17:00. Sulla carta sembra una partita facile per le giallorosse, ma ci sono delle motivazioni che ci portano a dire che non sarà proprio così. Vediamo quali sono di seguito, ma anche le ultime su formazioni e diretta Tv.

Samp-Roma femminile come arrivano al match

La Sampdoria donne è reduce dalla prima vittoria nel campionato di calcio femminile 2023-24 contro il Napoli. Ma ha avuto un inizio di stagione non facile per i problemi societari estivi. Tuttavia mister Mango sta lavorando bene sul gioco della squadra e i risultati si vedono.

L’AS Roma women finora è stata perfetta, vincendo tutte le partite giocate in Serie A e coppa. Di conseguenza le ragazze allenate da Spugna sembrano destinate a continuare a vincere anche stavolta. Attenzione però al rischio stanchezza dopo il match giocato mercoledì in Champions.

Dove vedere la Roma femminile domenica

Partita : Samp-Roma femminile

: Samp-Roma femminile Data : 22 ottobre

: 22 ottobre Orario : 17:00

: 17:00 Dove vederla in Tv : non è prevista nessuna diretta televisiva

: non è prevista nessuna diretta televisiva Come vederla in streaming: su DAZN.

La partita di domenica si può guardare solo a pagamento. Non sarà infatti trasmessa gratis sulla Rai, dove andrà in onda il match Fiorentina-Juve women.

Probabili formazioni Samp-Roma femminile

Per la Sampdoria femminile con ogni probabilità scenderà in campo la stessa formazione che ha vinto nel turno precedente. Queste il probabile 11 iniziale, salvo novità dell’ultima ora (modulo 4-4-2) Tampieri, Oliviero, Re, Pisani, De Rita, Cuschieri, Benoit, Schatzer, Giordano, Taty, Battelani.

L’Associazione Sportiva Roma potrebbe invece cambiare alcune calciatrici rispetto agli ultimi impegni, per gestire le energie. In base alle ultime notizie ecco come potrebbero scendere in campo le giallorosse (modulo 4-3-3) Korpela, Aigbogun, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Greggi, Glionna, Giacinti, Haavi.

Pronostico Samp-Roma femminile di Serie A

Capitoline nettamente favorite per la vittoria della partita, sia per i precedenti sia per forma e forze in campo. L’unica cosa che potrebbe rendere la partita più equilibrata è il rischio stanchezza per le calciatrici di Spugna, che stanno giocando ogni 3 giorni visto che sono l’unica squadra italiana ancora in corsa in Champions.

Quindi per ora possiamo dire che il pronostico è a favore della Roma, ma attenzione alle sorprese. Trovate highlihts e risultato di Samp contro Roma donne sul nostro canale Youtube e su As Roma Twitter.