La Juventus si stacca a cinque punti battendo anche la Fiorentina in esterna

Vittoria importantissima della Juventus Women di Joe Montemurro che passa al Viola Park inanellando la quinta vittoria consecutiva che significa anche cinque punti di vantaggio della capolista, sulla Fiorentina che si conferma al secondo posto nonostante la sconfitta.

Era il secondo esame di maturità per la squadra bianconera dopo quello vinto al Vismara contro il Milan. E anche qui la Juventus ne esce con esperienza e concretezza.

Fiorentina Femminile-Juventus 1-2

Juventus subito in gol dopo pochi secondi con Cristiana Girelli ma l’arbitro annulla per un evidente posizione di fuorigioco sul lancio di Grosso. Bianconere sempre più aggressive nelle prime fasi. Bonansea impegna con un tiro improvviso Schroffenegger mentre Caruso si distingue per un paio di accelerazioni piuttosto efficaci. Fiorentina attenta, ma costretta a stare sulle difensive affidandosi soprattutto all’estro di Vero Boquete e a un paio di incursioni, una delle quali porta al tiro Breitner, a un soffio dal bersaglio.

Se la Juve mantiene l’iniziativa creando molto, è la Fiorentina a rendersi pericolosa agendo sempre di rimessa. Molto brava Peyraud-Magnin su Longo, imbeccata in piena area.

Nel momento forse di maggior equilibrio del primo tempo la Juve passa: azione che nasce da rimessa laterale, e che su uno schema mette nuovamente l’olandese Beerensteyn nelle condizioni di esibire il suo pezzo forte: dribbling secco e conclusione fulminea. Tutto molto preciso, palla nell’angolino. Per l’olandese è il quinto gol in questo campionato ma anche alla Fiorentina da quando gioca in Italia.

Juventus che inizia il secondo tempo con il piglio giusto nel tentativo di chiudere quanto prima possibile la partita. Ancora Beerensteyn, Grosso e Girelli costringono alla massima attenzione Schroffenegger. Che si supera al 52’ su un delizioso tiro d’esterno carico di effetto dell’olandese.

Gli ingressi di Catena, appena richiamate in nazionale, e Hammarlund, sono il segnale che la Fiorentina può e deve fare di più. Ed è proprio Michela Catena con uno splendido stacco di testa su corner di Færge a trovare il pareggio.

La Fiorentina, spinta anche dall’entusiasmo dei suoi sostenitori e della panchina, si ritrova con l’inerzia del match dalla sua parte. Ma alla prima occasione è la Juve a ribaltare gli equilibri. Al 76’ Marina Georgieva, già ammonita, trattiene in piena area Girelli. Un episodio decisivo: espulsione per somma di ammonizioni e calcio di rigore che la stessa Cristiana Girelli trasforma.

Coraggiosa e generosa la pressione viola fino al termine della partita con un paio di occasioni importanti ma la difesa della Juventus regge fino al fischio finale.

In classifica

Fiorentina che esce testa alta dallo scontro con la capoclassifica di Serie A Femminile non riuscendo a ripetere l’impresa dello scorso anno e facendosi raggiungere dall’Inter, vittoriosa in casa col Napoli e dal sempre più sorprendente Como, che conquista posta piena a Sassuolo.

Per la Juventus un’altra vittoria importante e sofferta che prepara al meglio l’intensissima sfida al vertice in programma alla ripresa del campionato dopo la sosta per il doppio impegno della Nazionale contro Spagna e Svezia. Quello con la Roma, nettamente vittoriosa sulla Sampdoria.