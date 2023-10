Ancora una vittoria del Como Femminile che vola al terzo posto in classifica, Sassuolo inguaiato

Una vittoria clamorosa e importante quella del Como Femminile sul campo del Sassuolo. Che ha una doppia conseguenza: lancia le lariane al terzo posto in classifica ed espone il Sassuolo al rischio di un altro campionato di basso profilo.

Ma a condannare le emiliane è un autogol a tempo scaduto. Una bella dose di sfortuna per una squadra che comunque non riesce a decollare.

Sassuolo Women-Como 1-2

Assente Beccari nel Sassuolo, l’ex più attesa della partita. É una partita sostanzialmente molto equilibrata che viene decisa da pochi dettagli. Il Como passa in vantaggio al 19’ in quella che è la prima vera occasione della partita. Martinovic con una bella azione personale appoggia a Monnecchi il cui cross sorprende la difesa neroverde, l’uscita di Kresche peggiora le cose, Sevenius tocca il rimpallo, Skovronkova irrompe e scaraventa la palla in rete.

Sassuolo che fatica molto a imporsi su un como ordinato. Brava Korenciova nell’unica occasione delle padrone di casa, al 38’ su un tentativo di testa di Clelland. Serve qualcosa in più in fase di costruzione alla squadra di Piovani che nell’intervallo si ripresenta in campo con Prugna al posto di Missipo. Sull’asse Zamanian-Sabatino una prima vera opportunità di pareggio ma ancora una volta il colpo di testa viene sventato da Korenciova. Sassuolo molto pericoloso con Brignoli la cui conclusione ravvicinata finisce a lato di pochissimo. Il pareggio è sostanzialmente meritato e porta la firma di Zamanian con un tiro di quelli che non si dimenticano: staffilata all’incrocio dei pali, imparabile, molto bello.

É il momento migliore del Sassuolo che sfiora il vantaggio più volte. Ancora con Sabatino, su assist di Zamanian. Poi due clamorose occasioni da gol per le padrone di casa nel finale: prima con Philtjens che ha spazio per tirare, ma non sorprende Korenciova. Poco dopo è Kullashi a provarci dal limite: palla di nuovo sul fondo. A tempo scaduto la beffa che premia il Como e condanna il Sassuolo: cross di Baldi che Orsi intercetta, ma anziché allontanare infila la propria porta imparabilmente.

In classifica

In attesa delle tre partite in programma domenica il Como Femminile si isola al terzo posto in classifica agganciando la Fiorentina, oggi in campo contro la Juventus, e l’Inter, vittoriosa sul Napoli. Il Sassuolo rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria e incassa la sua terza sconfitta consecutiva. Con un solo punto in cinque partite.

Nel prossimo turno, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale, Como di nuovo in casa impegnato proprio con l’Inter, in un derby che diventa di alta classifica. Sassuolo sul campo del Napoli, ancora fermo a quota 0, in una sfida dove entrambe le squadre cercheranno punti salvezza.