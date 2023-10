Un gol per tempo per l’Inter che archivia la quinta giornata di Serie A con una bella vittoria sul Napoli

Nel primon turno di gioco della quinta di Serie A Femminile, l’Inter Femminile conquista una vittoria sostanzialmente abbastanza comoda contro il Napoli.

La squadra di Rita Guarino concretizza una superiorità netta con un risultato forse più stretto rispetto a quelle che sono state le reali possibilità da gol delle nerazzurre.

Inter Femminile-Napoli 2-0

Inter subito in fase di netta superiorità sia sotto l’aspetto della dinamica di gioco che del possesso di campo e Napoli concentrato solo ed esclusivamente sulla ripartenza. Anche se il Napoli si presenta per primo in zona tiro, con Kobayashi, bella conclusione di sinistro che si spegne non lontano dai pali.

Bonfantini agisce in una posizione di servizio che si dimostra dirompente: le sue incursioni sono una delle chiavi di lettura più efficaci dell’Inter con Di Bari brava a chiudere sulla prima. Poi è Cambiaghi, che festeggia la sua prima convocazione in nazionale maggiore, a calciare. Difesa che respinge. Inter che con il passare dei minuti prende ancora maggiore spazio: traversone di Merlo, Bonfantini anticipa tutti e cerca la deviazione vincente, palla sul fondo di pochissimo sul fondo.

Dopo una buona ripartenza di Kobayashi, l’Inter si sblocca: calcio di punizione di Tomter che la difesa del Napoli allontana in modo poco convinto e Simonetti sulla respinta calcia splendidamente al volo con una traiettoria sulla quale Bacic non può nulla.

Il raddoppio in avvio di ripresa toglie interesse al resto del secondo tempo: è Cambiaghi a insaccare su una bella intuizione di Merlo. Arrivano altre occasioni per le padrone di casa con Karchouni e Bonfantini, in rapida successione. La cosa migliore del Napoli è un palo, colto da Banusic. Inter che potrebbe dilagare con Bacic determinante in diverse altre occasioni. Anche se allo scadere il Napoli rimpiange anche una traversa colta da Chmielinski.

In classifica

Inter Femminile che torna alla vittoria, la terza nelle prime cinque giornate e di buono prende non solo il risultato ma anche un gran numero di palle gol costruite. Da riflettere anche sugli errori e su qualche inconcretezza di troppo in fase realizzativa. Per il Napoli sfortuna, ma non solo. Troppo agevole la manovra della squadra nerazzurra in alcune fasi della partita, con un centrocampo non sempre attento e protagonista di qualche errore di troppo in costruzione e interdizione.

Dopo la pausa per il doppio impegno della Nazionale contro Spagna e Svezia, Inter a Seregno per il derby contro il Como, e Napoli in casa contro il Sassuolo in un match che potrebbe essere importantissimo in chiave salvezza tra due squadre che al momento devono ancora registrare la loro prima vittoria.