Quattro gol del Milan nella prima partita della post season contro il Pomigliano, di nuovo battuto e sempre più ultimo in classifica nella poule salvezza della Serie A Femminile.

Milan-Pomigliano 4-0

Milan che torna in campo dopo il turno di riposo e la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Pomigliano reduce dalla pesantissima sconfitta interna contro la Sampdoria. Milan priva di Arnadottir che in settimana ha rescisso il contratto per trasferirsi in Svezia con il Kristianstads.

Che il Milan voglia iniziare nel modo migliore è evidente fin dalle primissime battute con la squadra rossonera padrona del campo e del gioco. Subito una grande occasione con Ijeh, riconfermata dal primo minuto da Davide Corti, brava a sfondare a sinistra e servire Piga: la conclusione da posizione tutt’altro che semplice finisce di pochissimo a lato. Arrivano altre due occasioni in due minuti: prima con Nadim, con un’azione personale e poi con Dompig che arriva bene al tiro ma spedisce il pallone sulla faccia esterna della rete.

Al 15’ il meritato gol del vantaggio del Milan con Dompig. Ijeh sbaglia la conclusione decisiva davanti a Buhigas che respinge, ma sulla ribattuta il tap in della compagna è facilissimo. Dominio assoluto del Milan con il Pomigliano che in tutto il primo tempo arriva al tiro una sola volta in modo non insidioso per Giuliani. Al 44’ il raddoppio: lo firma ancora Chanté Dompig, altra conclusione a rete di Nadim e altra respinta di Buhigas che devia sui piedi dell’attaccante.

Il secondo tempo

Nemmeno il tempo di ricominciare e il Milan chiude: è il 47’ altra azione personale di Ijeh che chiede e ottiene il triangolo da Nadim per concludere in rete. Pomigliano incapace di reagire, Milan che gioca quasi da solo in quello che sembra poco più di un buon allenamento. Al 60’ il match si chiude: calcio d’angolo di Cenoia che offre a Vigilucci il colpo di testa decisivo e vincente.

Succede davvero poco. Il Milan non corre rischi e non esagera, limitando la propria pressione e gestendo un vantaggio nettissimo. Arrivano un paio di occasioni davvero episodiche: bella la combinazione tra Ijeh, forse la migliore in campo, e Asslani, il cui pallonetto finisce alto. Sterile la conclusione dalla distanza di Nambi che a pochi secondi dal termine si spegne sul fondo.

In classifica

Il Milan allunga a 24 raggiungendo la Sampdoria, ieri vittoriosa sul Como, in vetta alla classifica del girone salvezza. Pomigliano ultimo e con la prospettiva di tre settimane senza punti considerando il riposo del prossimo turno e la sosta per gli impegni della Nazionale immediatamente successiva. Le Pantere torneranno in campo il 14 aprile con il Como che invece sabato prossimo ospiterà le rossonere.