Inter femminile-Samp è la partita che apre la decima giornata di Serie A donne visto che si gioca sabato 9 dicembre alle ore 12:30. Si incontrano le nerazzurre in cerca di punti per la qualificazione in Champions e le blucerchiate che lottano per la salvezza. La partita potrebbe essere equilibrata, ma una giocatrice fa pendere i pronostici per l’Inter: Michela Cambiaghi. Vi spieghiamo perché, ma prima le info sulla partita.

Inter femminile-Samp dove si gioca

Partita : Inter-Sampdoria

: Inter-Sampdoria Data : 9 dicembre 2023

: 9 dicembre 2023 Calcio d’inizio: ore 12:30

ore 12:30 Dove si gioca: Arena Civica Gianni Brera di Milano

Arena Civica Gianni Brera di Milano Come vederla in streaming: su Dazn

L’incontro fra nerazzurre e blucerchiate sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Dazn, quindi non sarà possibile vederla gratis in Tv. Se invece volete vedere la partita live nella nuova casa dell’Inter women a Milano, i biglietti sono gratuiti e potete prenotarli sul sito ufficiale dell’Internazionale.

I precedenti fra Inter e Sampdoria

Analizzando le 5 partite precedenti giocate finora nel campionato di calcio femminile la formazione interista ha vinto 4 volte, mentre la squadra genovese ha ottenuto un solo successo. Nella prima partita della Serie A in corso le due formazioni si sono affrontate in casa delle doriane e l’Inter ha vinto 2-0. Questi i dati statistici, ma anche la classifica indica la prima squadra femminile dell’Inter favorita. Le nerazzurre sono quarte con 16 punti, la Samp invece terzultima con 7 punti.

Perché l’Inter è favorita con Cambiaghi

Non è solo la statistica a farci pensare che l’Internazionale FC ha i favori del pronostico in questo match. C’è un’altra ragione che in questo campionato sta facendo la differenza, è l’attaccante della nazionale femminile di calcio Michela Cambiaghi.

La calciatrice sta dimostrando tutta la sua capacità sia con la maglia dell’Italia, ma soprattutto con quella nerazzurra. Ha infatti realizzato il gol vittoria nel derby di Milano giocato prima della sosta. E sapete chi ha segnato nel successo della partita di andata in Serie A proprio contro la Samp? Sempre lei. Quindi, anche visto la sua ottima forma attuale è l’arma in più per vincere la partita.

Pronostico Inter femminile-Samp: 1

Inter femminile-Samp formazioni news

Infine, diamo uno sguardo alle probabili formazioni. Cambiaghi è insostituibile per l’allenatrice Rita Guarino per tutti i motivi che abbiamo detto fin qui. Quindi ci sarà lei a guidare l’attacco dell’Inter femminile, con ogni probabilità sarà affiancata da Polli e supportata dalle giocate di Karchouni a centrocampo.

Per la Sampdoria invece mister Mango potrebbe cambiare alcune delle calciatrici dopo la brutta sconfitta nell’ultima partita contro il Sassuolo. Per esempio potrebbe essere inserita fra le titolari Tarenzi. Ne sapremo di più poco prima del calcio di inizio di Inter femminile-Samp di sabato, quando ci saranno le formazioni ufficiali.

