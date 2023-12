La Serie A torna in campo con Juve femminile-Pomigliano, in calendario sabato 9 dicembre 2023 alle ore 15:00. Dopo la vittoria della nazionale donne le giocatrici riprendono il proprio cammino in campionato. Per le bianconere la partita è fondamentale per non perdere resta vicini alla vetta, ma anche alle pantere servono punti. Ecco allora cosa aspettarsi dal match.

Juve femminile-Pomigliano streaming

Partita : Juventus-Pomigliano

: Juventus-Pomigliano Data : 9 dicembre 2023

: 9 dicembre 2023 Calcio d’inizio ore : 15:00

: 15:00 Dove si gioca: stadio Pozzo-La Marmora (a Biella)

stadio Pozzo-La Marmora (a Biella) Come vederla in streaming: su Dazn

Quella in calendario è la prima partita del girone di ritorno per la Juventus in Serie A donne 2023-24. Infatti, la 10a giornata corrisponde all’inizio della seconda parte di campionato. In questo caso le bianconere si possono guardare solo su Dazn per gli abbonati, visto che la Rai trasmette Sassuolo-Fiorentina gratis in Tv per questo turno.

Juve woman Pomigliano, i precedenti

Nei 5 confronti precedenti fra le due formazioni in campionato, ha sempre vinto la Juventus donne. Quindi i numeri sono piuttosto chiari nell’indicare come favorita per l’incontro la squadra allenata da Montemurro. Come d’altra parte dimostra la classifica di Serie A: mentre la vecchia signora è al 2° posto con 24 punti, il Pomigliano è penultimo con soli 5 punti raccolti finora.

A proposito di statistiche nel seguente video tratto dal nostro canale YouTube trovate il punto delle situazione sul campionato di calcio donne.

Formazioni Juve femminile-Pomigliano

Per decidere la formazione da schierare in questo match mister Montemurro dovrà valutare in allenamento le condizioni delle giocatrici della Juventus rientrate dagli impegni con le nazionali. Per esempio Caruso, Salvai e Boattin che hanno giocato con l’Italia in Nations League. Difficilmente invece saranno disponibili le infortunate Bonansea e Girelli. In attacco quindi probabilmente ci saranno Nystrom, Thomas e Beerensteyn.

Di contro il Pomigliano femminile potrebbe confermare la squadra che ha ottenuto un punto prezioso contro il Como prima della sosta. Dunque in porta Gavillet, mentre in attacco dovrebbe esserci la conferma per Nambi e Martinez Maldonado.

Pronostico Juve femminile-Pomigliano

La squadra bianconera è decisamente la favorita per vincere la partita. Lo confermano le statistiche, la classifica, ma anche la forza delle giocatrici che scenderanno in campo sabato. La rosa bianconera è di livello superiore rispetto a quella delle campane.

Tuttavia il rischio di non riuscire a preparare al meglio l’incontro c’è, dato che molte bianconere tornano dai rispettivi impegni della nazionale a poche ore dal match. Ma al Pomigliano serve un’impresa per fare punti. Quindi la nostra previsione sul risultato finale è la vittoria della Juve woman.

Pronostico Juventus-Pomigliano: 1