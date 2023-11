Fiorentina women’s contro Milan donne è la partita valida per la sesta giornata di Serie A 2023-24. Biglietti, formazioni e previsioni sul match.

Fiorentina-Milan femminile è la partita di sabato in cui viola e rossonere si giocano punti importanti per andare in Champions. Infatti anche se il campionato di calcio femminile è iniziato da poco, entrambe le formazioni puntano al 3° posto, che da questa stagione qualifica alla WUCL 2024-25.

Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sul match, dalle statistiche ai biglietti fino a pronostico e come vederla.

Fiorentina-Milan femminile cosa aspettarsi

Le due squadre arrivano a questo incontro separate da 3 punti in classifica (10 per le viola terze e 7 per le rossonere seste). Quindi fra le due è il Milan femminile che ha bisogno di fare più punti e avvicinarsi al terzo posto che permette di giocare in Champions l’anno prossimo.

Tuttavia le giocatrici della Fiorentina sono apparse in ottima forma in questo campionato, quindi non sarà facile batterle. Soprattutto perché si gioca nel nuovo impianto sportivo del Viola Park, la nuova casa della Fiorentina.

Dove vedere Fiorentina-Milan femminile

Partita : Fiorentina-Milan

: Fiorentina-Milan Data : 4 novembre

: 4 novembre Orario : 15:00

: 15:00 Dove vederla in Tv : non è prevista alcuna diretta in televisione

: non è prevista alcuna diretta in televisione Come vederla in streaming: su Dazn.

Possono vedere la partita solo gli abbonati alla piattaforma streaming di Dazn. Non sarà invece possibile guardare l’incontro gratis in tv visto che la Rai trasmette Juventus femminile-AS Roma durante questo turno di campionato. Per chi volesse andare allo stadio i biglietti sono in vendita sul sito della società viola a 10 euro.

Probabili formazioni Fiorentina vs Milan

Per questo incontro di Serie A donne i due allenatori devono valutare le condizioni delle giocatrici rientrate dai rispettivi impegni con le nazionali. Per esempio nel Milan ci sono Bergamaschi e Giuliani, ma anche Asslani che hanno giocato nella partita Italia-Svezia femminile.

Tuttavia mister Ganz potrebbe schierarle lo stesso dal primo minuto, perché molto importanti per la squadra. Ma anche il tecnico della viola De La Fuente, dovrà fare le sue scelte, dato che 4 delle sue calciatrici sono state impegnate con la nazionale donne. Quindi alcuni cambi sono prevedibili.

Previsioni Fiorentina-Milan femminile

Fra toscane e lombarde ci aspettiamo grande equilibrio. I precedenti fra le due squadre in Serie A dicono che 5 volte ha vinto il Milan, 3 volte la Fiorentina e 3 volte è finita in parità.

Tuttavia quest’anno entrambe si giocano molto in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Quindi un pareggio è una possibilità concreta, anche se finora è un esito che si è verificato poche volte. Inoltre giocando al Viola park la Fiorentina woman può essere considerata leggermente favorita. Di conseguenza la nostra previsione sul risultato finale di Fiorentina-Milan femminile è una doppia chance: vittoria squadra di casa o pareggio.

Pronostico: 1X