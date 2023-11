Juventus women contro Roma femminile è la partita più importante di Seria A 2023-24. Quando si gioca, formazioni e come vederla in Tv.

Juve femminile-AS Roma si gioca domenica 5 novembre 2023 alle ore 12.30 allo stadio Vittorio Pozzo di Biella. Biglietti gratis per quello che è il primo scontro diretto per lo scudetto fra le due squadre capoliste della serie A donne, quindi al momento le 2 migliori formazioni in Italia. Diamo uno sguardo alle statistiche ma soprattutto ai pronostici.

Chiariamo subito che le migliori giocatrici italiane di Juve e Roma arrivano stanche dagli incontri in nazionale contro la Spagna e la Svezia. Quindi in merito alle formazioni ci aspettiamo molti cambi.

Juventus Roma statistiche e precedenti

Le giocatrici bianconere hanno battuto le giallorosse nella sfida di Coppa Italia, ma in particolare hanno vinto l’ultima partita di Serie A nel maggio 2023 con il risultato di 5-2 . Questo non è servito comunque a recuperare perché lo scudetto lo ha vinto l’AS Roma

In aggiunta la Juventus Women in questa stagione è partita male visto che è fuori dalla Champions League, mentre la Roma è qualificata per la fase a gironi. Questo è il quadro generico della situazione tra la Juventus femminile e la Roma woman.

Juve femminile-As Roma come vederla gratis

La partita verrà trasmessa gratis e in diretta dalla Rai (su RaiSport canale 58) sperando che a differenza del match contro la Svezia ci sia spazio per le interviste. Per gli abbonati di DAZN il calcio femminile è compreso nel pacchetto, quindi Juve vs Roma è visibile in streaming.

Juve femminile-AS Roma probabili formazioni

Come abbiamo detto sia Montemurro che Spugna dovranno valutare lo stato di forma delle calciatrici. In particolare per la Roma la Greggi vittima di uno scontro aereo sulla testa nella partita con la nazionale di calcio femminile, deve essere valutata per capire se ha recuperato al 100%.

Per la Juventus woman invece vicina al rientro Martina Rosucci, che in un post su Instagram ha festeggiato i 126 anni di storia della Juventus FC. Per il resto Montemurro deve valutare le condizioni di Girelli, Caruso e Bonansea, tutte impiegate nella partita Svezia-Italia di martedì scorso.

Pronostico Juventus-Roma femminile

E’ sempre difficile fare previsioni sull’esito di un big match del genere, visto che si trovano di fronte le due migliori squadre italiane. Nei precedenti spesso ha vinto la Juventus, ma la Roma degli ultimi tempi è formazioni quasi imbattibile come dimostrano i risultati. Di conseguenza il pronostico più affidabile per Juve femminile-AS Roma è che entrambe le squadre realizzano almeno una rete.

Pronostico: GOAL