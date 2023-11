Como Women Vs Inter quando e a che ora si gioca il derby lombardo del campionato di Serie A donne. Pronostico e come vederla.

La partita tra Como contro Inter femminile chiude la sesta giornata del Campionato di calcio Serie A donne. Calcio d’inizio domenica 5 novembre ore 18.00 allo Stadio Ferruccio di Seregno che ospita tutti i match in casa del Como Women. Vediamo le statistiche e perché questa partita è decisiva per entrambe le squadre.

Como Women Inter femminile statistiche

La squadra di Bruzzano è a pari punti con le nerazzurre in classifica, finora non era mai successo che il Como Women si trovasse nella fascia poule scudetto. Tuttavia, le Lariane da inizio campionato hanno perso solo contro la Roma campione d’Italia che in questo turno gioca a casa della Juve

L’Inter femminile invece è reduce da una vittoria facile contro il Napoli donne ultima in classifica e a 0 punti. Non è ancora noto quale sarà la formazione in campo vista la scarsa comunicazione di Inter FC. In ogni caso sarà interessante vedere se sarà presente la Cambiaghi, l’attaccante che ha partecipato alla sfida della Nazionale contro la Svezia.

Per quanto riguarda le statistiche, i numeri sono poco indicativi. Como e Inter si sono incontrate solo due volte, la prima partita è finita con la vittoria delle nerazzurre mentre l’ultima si è chiusa con un pareggio.

Como Vs Inter dove vederla

La partita tra le Lariane e la formazione di Rita Guarino sarà visibile in streaming su DAZN solo per gli abbonati. Diversamente è possibile seguire i risultati tramite i canali social delle due squadre oppure sul nostro canale YouTube dedicato al Calcio femminile

Pronostico Como femminile Inter

Le previsioni su questa partita sono incerte, Inter leggermente favorita ma non si esclude il pareggio.

Nel video tutte le altre partite della sesta giornata di Serie A femminile