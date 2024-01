Uno degli elementi di maggiore interesse del campionato di Serie A femminile è senza dubbio il furioso testa a testa per la quarta e la quinta piazza, che nell’arco delle cinque giornate ancora da disputare apriranno l’accesso alla poule scudetto.

Dal Como, quinto, al Milan, ottavo ci sono soltanto due punti e tutto di qui alla fine della regular season può ancora succedere in una situazione in cui gli scontri diretti avranno un peso sostanziale.

Dove guardare Como-Sassuolo

Anche il match fra Como e Sassulo, che completa il turno di gioco di domenica della 14esima giornata di Serie A Femminile, sarà a disposizione in streaming su Dazn. Una partita non gratuita ma riservata a tutti gli abbonati. Penultimo match del 14esimo turno prima del big match in diretta RAI annunciato per lunedì pomeriggio tra Juventus e Fiorentina.

Di seguito in sintesi tutte le informazioni salienti sulla sfida.

Partita: Como-Sassuolo

Data: 28 gennaio 2024

Ora: 15:00

Stadio: Ferruccio Trabattoni di Seregno (MB)

Come vederla: in streaming sull’app di Dazn per i soli abbonati

Como-Sassuolo, il rendimento delle due squadre

Como in nettissima flessione rispetto al girone d’andata che aveva visto la squadra lariana vincere anche a Sassuolo. Da novembre in poi un vero e proprio black out ha colto una squadra che ha cominciato ad avere difficoltà di gioco, ma soprattutto di concretizzazione. Como reduce da tre sconfitte consecutive e che ha raccolto due soli punti nelle ultime sette partite. Un bilancio negativo che ha ridimensionato notevolmente le ambizioni di una squadra che fino alla vittoria contro l’Inter del 5 novembre sembrava lanciatissima. Da allora, e sono quasi tre mesi, niente più vittorie.

Il Sassuolo dopo un avvio di stagione molto complicato, ha dato una bella scossa alla sua stagione con tre vittorie in quattro partite per poi cadere domenica scorsa in casa contro la Juventus al termine di una partita, per altro, ben giocata e persa solo di misura e all’ultimissimo istante.

Como-Sassuolo, il nostro pronostico

Vittoria del Como nel girone d’andata in un confronto fino a oggi di assoluto equilibrio: due vittorie per parte e un pareggio – che risale alla prima sfida ufficiale, nell’ottobre 2022 – sono il bilancio nei cinque precedenti giocati fin qui. L’impressione è che anche questa partita possa essere caratterizzata da un profondo equilibrio rimandando ulteriormente il ritorno del Como alla vittoria ma alimentando di interesse la corsa alla parte sinistra della classifica che sarà il tema conduttore del campionato da qui alla fine della regular season.

PRONOSTICO-COMO-SASSUOLO X