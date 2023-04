Il Sassuolo conquista la seconda vittoria dei playoff salvezza e compie un passo decisivo verso la tranquillità. Gli Highlights



Vittoria netta, dal punto di vista del gioco e della prestazione ancora più che sotto l’aspetto del risultato, del Sassuolo Women che batte il Pomigliano Femminile si porta a pochi punti dalla salvezza aritmetica.

Partita interessante anche per la classifica. Perché per il Pomigliano, dopo la vittoria contro il Parma della settimana scorsa, questa poteva essere una sfida importantissima per staccate maggiormente le squadre alle spalle. Soprattutto il Como, vittorioso ieri in una partita-spareggio proprio contro le emiliane, e prossimo avversario delle granata.

Sassuolo Women-Pomigliano Femminile 2-0

Quando il Sassuolo ha cominciato a prendere il controllo del gioco la partita ha assunto una fisionomia ben precisa, con le emiliane in avanti – puntando molto sulla vitalità di Jane e Clelland, e le campane costrette a difendersi. Sassuolo subito pericoloso con un bel colpo di testa di Sabatino che però non trova la porta.

È Jane a spingere con maggiore insistenza. Bella una sua azione personale che porta al vantaggio. Ma l’arbitro annulla per una posizione irregolare di Sabatino che viene ritenuta attiva. Altro appoggio di Jane per Clelland il cui colpo di testa viene intercettato da Cetinja. Allo scadere altro gol annullato, anche stavolta di Sabatino, su un’azione da calcio piazzato.

In avvio di ripresa la pressione del Sassuolo si fa ancora più intensa. Bella conclusione di Brignoli con il sinistro dal limite dell’area, niente da fare per Cetinja ingannata anche dalla deviazione di una compagna di squadra. Gallazzi ha una grande occasione per il pareggio, ma manca il bersaglio. Il Sassuolo chiude al 70’, tiro al volo di Clelland che perfeziona una bella manovra corale. E da qui alla fine è ancora Cetinja a evitare il terzo gol delle emiliane su una gran botta di Bellucci. Per il Sassuolo è la quarta vittoria consecutiva, la seconda nei playoff.

Nel playoff per il campionato ieri la vittoria della Roma sul Milan, Fiorentina che sale al terzo posto in classifica battendo l’Inter. Pausa per gli impegni della Nazionale e turno di riposo nel prossimo fine settimane. La Serie A femminile torna in campo il 15 aprile con il Pomigliano che ospita il Como. Sassuolo che rispetterà il suo turno di riposo.