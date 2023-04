Nella sfida per evitare le ultime due posizioni in Serie A femminile, il Como batte il Parma e scavalca le Ducali in zona salvezza

In una partita che poteva essere condizionata dalla paura di perdere, la differenza la fa uno splendido gol della giovanissima Chiara Beccari, che festeggia nel modo migliore la sua prima convocazione in Nazionale.

Il tutto in una partita estremamente equilibrata, non particolarmente bella nel corso della quale il Parma conferma le sue difficoltà in fase offensiva, creando anche alcune discrete dinamiche: ma senza concretizzarle mai.

Como Women-Parma Femminile 1-0

Il Parma parte bene facendo tuttavia collezione di calci piazzati senza mai rendersi particolarmente pericolosa verso la porta di Korenciova, molto attenta. Le Ducali ci provano con qualche conclusione dalla distanza, in modo particolare con Paloma Lazaro: importante la palla gol propiziata da un tiro della spagnola che Corbin calcia debolmente.

Dopo venti minuti favorevoli al Parma, il Como comincia a riprendere quota e gioco. Bella la conclusione di Cecotti che finisce alta sulla traversa. Importante l’occasione a primo tempo scaduto con Camilla Linberg che sbaglia un gol fatto a pochi metri dalla porta… alto.

Panico prova a rendere il Parma più aggressivo inserendo Michela Cambiaghi. Ma la partita resta in equilibrio fino alla prodezza di Chiara Beccari. Splendida l’azione della 18enne che si invola sulla sinistra, resiste a un paio di interventi e insacca davanti al portiere avversario con grande freddezza. Gol bellissimo…

Il Parma ricomincia ad attaccare cercando tiri e collezionando calci d’angolo e piazzati. Ma c’è sempre qualche dettaglio non perfetto, soprattutto nell’ultimo passaggio. Il Como si riorganizza e regge l’ultimo assalto delle Ducali senza eccessive difficoltà respingendo anche il tentativo della disperazione di Danielle Cox sull’ultimo, ennesimo, calcio d’angolo.

Il Como conquista la sua terza vittoria stagionale, la seconda contro il Parma, quella che potrebbe essere la più importante della stagione. Emiliane che ora avranno modo di approfittare della sosta di campionato per recuperare le forze in vista di un match decisivo in casa contro la Sampdoria nella quale mancherà Jelencic, ammonita e diffidata.

Nell’altra partita in programma oggi, netta vittoria della Roma Femminile, sempre più vicina allo scudetto, contro il Milan.