Nel big match della terza giornata dei play off di Serie A di calcio femminile, la Roma batte il Milan e si avvicina all’obiettivo più importante

Una Roma concreta, determinata, per nulla demotivata dopo la sconfitta di Champions League subita a Barcellona, batte nettamente il Milan e si isola nuovamente al comando della classifica con 8 punti di vantaggio sulla Juventus femminile.

In attesa dello scontro diretto contro le bianconere, nulla sembra fermare la squadra di Alessandro Spugna che per perdere il titolo dovrebbe perdere oltre alle due sfide con la Juve almeno un’altra partita. Ma da quello che si è visto al Tre Fontane nulla sembra poter fermare la squadra giallorossa in questa splendida rincorsa verso il primo titolo nazionale femminile.

Roma Femminile-Milan Women, primo tempo

Prestazione impeccabile da parte della Roma, subito estremamente dinamica e aggressiva in fase offensiva. Alle giallorosse, che creano immediatamente una bella palla gol con Glionna, bastano sei minuti per passare in vantaggio. Sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo è Linari a sorprendere una difesa del Milan troppo lenta e impacciata, insaccando la prima rete del pomeriggio.

AS Roma assolutamente padrona del campo, mai in difficoltà contro un Milan prevedibile e lento. Alla mezz’ora due clamorose occasioni per le padrone di casa. Prima è Glionna in pallonetto a scavalcare Giuliani, grande intervento sulla linea di Thrige, poi un clamoroso errore a porta sguarnita di Haavi. Tuttavia a sorpresa il Milan femminile trova il gol del pareggio sull’unica vera offensiva del primo tempo. Cross dalla destra di Dubcova che imbecca il colpo di testa di Soffia: Ceasar repinge direttamente sui piedi di Vigilucci che insacca.

Roma Femminile-Milan Women 3-1

Su un errore di Laura Giuliani che tocca un pallone con le mani fuori dall’area di rigore arriva il raddopppio della Roma. Strepitoso calcio di punizione di Glionna, assolutamente imprendibile per il portiere della Nazionale.

Dieci minuti e la Roma chiude. Dal calcio d’angolo è Haavi a calciare con perfetta scelta di tempo, splendido controllo e gran tiro nel sette. Gol strepitoso.

Milan impalpabile, Roma che potrebbe anche dilagare con altre occasioni, nonostante la squadra giallorossa non spinga nemmeno più di tanto. L’occasione più clamorosa arriva a tempo ormai scaduto a pochi secondi dal triplice fischio con Ceasar che con un grande intervento nega la rete prima al colpo di testa di Piemonte e poi a un facile tap-in di Vigilucci.

Vince la Roma donne, e con pieno merito. Ora la sosta per gli impegni della Nazionale femminile. Le giallorosse come da calendario torneranno in campo a Milano contro l’Inter prima del big match contro la Juventus, al Tre Fontane che potrebbe già risultare decisivo.

