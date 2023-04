Prima vittoria nella fase playoff per la Fiorentina che fa il pieno contro l’Inter, alla seconda sconfitta in due gare nella post season

La Fiorentina torna alla vittoria dopo oltre un mese. Ma cosa più importante la squadra di Patrizia Panico conquista il suo primo successo nella fase playoff salendo al terzo posto assoluto e staccando alle proprie spalle sia l’Inter che il Milan, sconfitto ieri nettamente dalla Roma.

Un bel salto di qualità rispetto alla sfida del 25 febbraio scorso, vinta dalle nerazzurre 3-1. Ma anche rispetto alle ultime partite della regular season contro le teste di serie migliori che avevano visto la Fiorentina perdere nettamente dalla Roma (1-7) e dal Milan (1-6).

Fiorentina Women-Inter femminile, primo tempo

Partita piacevole e dinamica con alcune occasioni interessanti già nei primi minuti. L’Inter spreca la prima con Thogersen ma soprattutto la seconda, con una splendida giocata di Merlo che si destreggia bene in area di rigore e calcia con precisione. Ma Baldi (schierata tra i pali al posto di Schroffenegger) devia in angolo. La temutissima Chawinga, capocannoniere del campionato, poco servita fino a quel momento si fa vedere con una bella azione personale alla mezz’ora ma ancora una volta Baldi chiude la porta.

Fiorentina Women-Inter femminile 1-0

Al grande equilibrio che caratterizza il primo tempo fa da contrasto una ripresa nella quale la Fiorentina gioca con molta più intensità ed efficacia. Soprattutto per merito di Mijatovic, molto più insidiosa. Dopo una clamorosa traversa colta dall’Inter con un gran tiro di Karchouni, Mijatovic si fa pericolosissima: a un passo dal tocco vincente su un affondo di Thogersen, poi imprecisa con un morbido lob che si spegne sul fondo da ottima posizione. Ma l’attaccante viola si riscatta poco dopo quando trova spazio e si infila nel corridoio giusta anticipando Durante. È il gol partita.

L’Inter si affida a Chawinga ma l’attaccante del Malawi è meno ispirata del solito. Conquista un paio di calci di punizione senza incidere. Suo l’assist per Marinelli che allo scadere spreca da posizione eccellente calciando alto. Baldi fa buona guardia fino al termine salvano un’altra pericolosa conclusione di Polli, troppo centrale.

Per la Fiorentina è una vittoria importantissima che porta le Viola al terzo posto assoluto alle spalle di Roma e Juventus, che ha riposato. Ora un turno di riposo per tutti in considerazione dell’impegno della Nazionale che si riunisce domani a Coverciano per l’amichevole di martedì 11 contro la Colombia.

Si riparte il 15 aprile con l’Inter che ospita la Roma. Domenica 16 la Fiorentina sarà ospite della Juventus.