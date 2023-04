In piena corsa per conquistare il suo primo titolo, la AS Roma ha già ottenuto matematicamente il suo primo obiettivo. Ecco i numeri che lo confermano.

Lo scudetto può attendere. La Coppa Italia anche. Visto che la finalissima contro la Juventus women, si giocherà solo a fine maggio, quando i giochi per il campionato saranno ormai fatti.

Ma per la AS Roma donne che punta a una clamorosa doppietta la prima soddisfazione, un obiettivo di grande importanza, è già al sicuro: la qualificazione alla prossima edizione di Champions League femminile.

Roma Femminile, matematicamente in Europa

La netta vittoria contro il Milan di sabato scorso, garantisce alla Roma otto punti di vantaggio sulla Juventus femminile, non ancora sufficienti per festeggiare il primo titolo nazionale della squadra capitolina.

Ma a fare la differenza in questo caso sono i sedici punti di vantaggio in classifica sulla Fiorentina che ha 34 punti ma ha giocato una partita in più.

Fatti due conti, anche vincendo tutte e cinque le partite che le restano, la Viola arriverebbe solo a quota 53. Non abbastanza per superare le giallorosse, neanche se la squadra di Spugna dovesse perdere tutte le partite ancora in calendario scivolando al secondo posto, quello che comunque garantisce un accesso alle competizioni europee.

Inter e Milan donne fuori dall’Europa

A promuovere la Roma per la seconda volta in Champions League hanno anche contribuito le sconfitte del Milan, nello scontro diretto, e dell’Inter femminile che ha perso contro le viola. Una conferma importantissima per la società giallorossa, soprattutto dopo le splendide prestazioni di questa stagione che ha visto le sue giocatrici qualificarsi dal primo turno eliminatorio fino ai quarti di finale, eliminate solo dal fortissimo Barcellona.

ll ranking europeo

La squadra giallorossa al suo debutto internazionale è a 14 punti UEFA, al settimo posto del ranking europeo di quest’anno. Un risultato importante per definire ruoli e priorità in vista dei prossimi sorteggi.

Nella classifica generale, che conteggia tutti i punti europei delle ultime cinque stagioni, la Roma femminile sale al 26esimo posto. Alle spalle di Fiorentina e Juventus, è vero: ma solo perché bianconere e viola hanno in archivio i dati degli ultimi cinque anni.

La Juve è nona (36 punti) la Fiorentina è 21esima (18): ma perderà gli otto punti registrati tra 2018 e 2019 senza poterne aggiungere altri dunque ad agosto scivolerà insieme a molte altre squadre alle spalle della Roma che dovrebbe recuperare almeno altre quattro posizioni.

Dopo la vittoria della Supercoppa femminile, primo trofeo stagionale, per la Roma donne questo è un altro importante risultato che segna il percorso di grande continuità della società del gruppo Friedkin.

Vedi anche: Quanto vale la Champions femminile