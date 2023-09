L’Inter di Rita Guarino fa il suo esordio contro la Sampdoria che si è iscritta al campionato all’ultimo istante

Il primo turno di Serie A femminile si chiude domenica sera con Sampdoria-Inter, partita senza dubbio atipica in una prima giornata nella quale molte squadre si presenteranno in campo con acquisti dell’ultima ora.

Nel caso della Sampdoria si po’ dire che tutta la squadra è stata organizzata all’ultimo istante. La conferma che la Samp avrebbe fatto parte del massimo campionato femminile italiano è arrivata soltanto il 4 settembre, parecchi giorni dopo che la dirigenza blucerchiata, che aveva rilevato il club dall’ex presidente massimo Ferrero al termine di moltissime difficoltà di carattere economico e finanziario, aveva annunciato la sua intenzione di dismettere il settore femminile.

Sampdoria-Inter, blucerchiate a rotta di collo

Sono state settimane di grande difficoltà nel corso delle quali le poche giocatrici che erano rimaste in organico, senza avere trovato un’altra sistemazione, si erano fatte sentire con forza, sia dalla Federazione che dalle istituzioni locali. Niente contratto, niente squadra: a un certo punto la Sampdoria erano un gruppo di una decina di ragazze che si allenavano per conto loro sul vecchio campo di Bogliasco.

Fortunatamente, però, i proprietari del club ci hanno ripensato, forti dell’impegno di alcuni enti locali e della promessa di altri imprenditori genovesi di investire nel progetto. La squadra è stata allestita in meno di 10 giorni di mercato con tanti prestiti che sono arrivati all’ultimissima ora ma la squadra, se non altro, c’è. E il campionato di Serie A a 10 squadre è salvo.

Sampdoria-Inter, che squadre vedremo

Difficile dire che cosa potrà garantire la Sampdoria considerando i pochissimi allenamenti e una squadra ancora in pieno work in progress. Una garanzia è sicuramente quella rappresentata da Salvatore Mango, tecnico genovese doc che lo scorso anno è riuscito nella non facile impresa di conquistare una salvezza che a un certo punto sembrava assolutamente impossibile.

La squadra al momento è ancora largamente incompleta. Gago è andata al Parma, Rincòn è tornata in patria, Bonfantini – altra pedina fondamentale nella salvezza della scorsa stagione – sarà dall’altra parte del campo fin da questa prima giornata, con l’Inter. Difficile dire che cosa riuscirà a fare la Samp in una prima parte di stagione tutta in salita che si apre contro un’avversaria che non fa mistero delle sue ambizioni di puntare all’Europa. Ma gli arrivi di Schatzer e Bragonzi fanno ben sperare.

Conferma anche sulla panchina dell’Inter per Rita Guarino: fallito il tentativo di trattenere in Italia Tabitha Chawinga, tornata dal prestito in Cina con il Wuhan ma molto probabilmente destinata a giocare in Inghilterra a brevissimo, la squadra nerazzurra ha puntato su una accorta strutturazione con pochi cambiamenti considerando soprattutto i ritiri di Mihashi e di Stephanie Van der Gragt.

Importante l’arrivo in difesa dell’esperta neozelandese Katie Bowen in un settore nel quale la società nerazzurra ha riconfermato quasi tutto. Una squadra che ha cambiato relativamente poco rispetto allo scorso anno e nella quale suscita molto interesse in particolare l’arrivo di Haley Bugeja, attaccante 19enne lo scorso anno all’Orlando Pride. Assente nella prima giornata di campionato Durante, costretta a saltare anche la chiamata della Nazionale. Il portiere nerazzurro si è sottoposto a un intervento alla falange del mignolo sinistro. Tornerà a breve. Tempi più lunghi per Irene Santi, operata al menisco del ginocchio sinistro.

Sampdoria-Inter si gioca alle 18 di domenica 17 settembre al Silvio Piola di Vercelli: arbitra Edoardo Gianquinto di Parma. Il resto del programma di Serie A prevede Pomigliano-Juventus, Milan-Roma, Como-Napoli e Fiorentina-Sassuolo.