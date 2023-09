Fiorentina Women contro Sassuolo puntano fin da subito alla zona playoff. Quando e a che ora giocano le Viola contro le neroverdi.

In una prima giornata di Serie A femminile che propone un programma piuttosto interlocutorio spiccano due partite più di ogni altra. Il big match Milan-Roma, e Fiorentina-Sassuolo.

Fiorentina-Sassuolo ultime news

La squadra viola lo scorso è arrivata a ridosso del terzo posto che quest’anno potrebbe significare l’accesso all’Europa visto che la prossima edizione della Champions League femminile ammetterà una squadra italiana in più alle qualificazioni della massima competizione continentale.

Il Sassuolo femminile dal canto suo non si è qualificato per la poule scudetto ma ha dominato la post season raggiungendo la ragguardevole quota di 11 vittorie stagionali: due meno della Fiorentina. Due squadre che hanno impostato il proprio mercato secondo una logica piuttosto ambiziosa e che puntano a un salto di qualità. Una sfida anche per questo estremamente interessante per capire le reali potenzialità di due squadre tutte da scoprire.

Fiorentina-Sassuolo: le novità

La prima novità della Fiorentina è in panchina: e si tratta del tecnico Sebastian De La Fuente, ex allenatore del Como con il quale la squadra ha centrato la promozione in Serie A e che lo scorso anno ha fatto molto bene a Como. La squadra si è assicurata Severini, reduce da una bella esperienza al Mondiale, rinnovando Boquete, Agard, Russo e annunciando diverse giocatrici interessanti: la danese Skou Farge, Georgeva, ex PSG, e l’ultimo colpo, sicuramente significativo per definire le ambizioni della squadra viola, la svedese Karin Lundin che torna dopo due anni a Firenze reduce dalla vittoria del titolo nazionale con il Rosengard.

Il Sassuolo è reduce da due ottime amichevoli: 0-2 al Cesena e una vittoria 4-0 sul Lumezzane con i gol di Benedetta Orsi, Manuela Sciabica, Virag Nagy e Veronica Battelani. La squadra è cambiata tanto: con Hasemi le partenze sono state tredici. Ma gli arrivi sono di prim’ordine e possono posizionare le emiliane nella parte sinistra della classifica.

Sassuolo che si è rinforzato con gli arrivi di Beccari e Zamanian dalla Juventus femminile e di Prugna dalla Roma. Significativo l’arrivo di Solene Durand, portiere alle spalle di Peyraud-Magnin nella nazionale francese. Importantissima la conferma di Sabatino e di Clelland. Chiara Beccari, reduce da uno splendido mondiale può essere il colpo a sensazione che vale un’intera stagione se l’attaccante si confermerà sui valori visti lo scorso anno a Como.

Fiorentina Sassuolo statistiche e precedenti

Gli ultimi precedenti della sfida sono favorevoli alla Fiorentina che ha vinto la gara d’andata (2-0, Parisi e Sabatino, ex di turno per questa partita dopo il suo passaggio alle neroverdi con il trasferimento di inizio anno) e vittoria esterna al Ricci, con gol decisivo e assolutamente meraviglioso di Agard.

Fiorentina-Sassuolo si gioca alle 18 di sabato 16 settembre allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino, arbitra Gabriele Sacchi di Macerata.