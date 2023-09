Il Napoli Femminile torna in Serie A e affronta in trasferta il Como Women. Data, orario e probabili formazioni.

Como-Napoli inaugura la stagione di Serie A femminile, prima giornata per una squadra che lo scorso anno si è salvata con largo anticipo, il Como, e per il Napoli che torna nel massimo campionato, prima classificata al termine del campionato cadetto dello scorso anno.

Due squadre ambiziose che hanno condotto una campagna di trasferimenti di alto livello e che potrebbero sorprendere nel corso della stagione.

Como-Napoli, una sfida senza precedenti

Due squadre che si affrontano in una partita che di fatto è un inedito. Quando il Napoli femminile era in Serie A il Como non era ancora iscritto al massimo campionato. Anche per questo dunque un match particolarmente interessante: tra due realtà ancora da scoprire e le cui potenzialità sono tutte da definire.

Como-Napoli femminile, novità di formazione

Il Como women ha perso molto con la partenza di Chiara Beccari, tornata alla Juventus e ora tesserata per il Sassuolo femminile. Ma la squadra si è mossa moltissimo sul mercato: addirittura 14 i nuovi tesseramenti per la società che nel frattempo ha salutato il tecnico De La Fuente, ora alla Fiorentina. Al suo posto Marco Bruzzano.

Tra gli arrivi più significativi quelli dell’esperta centrocampista Skorvankova dal Montpellier e della compagna di reparto Vaitukaityte dal Parma. Tante le attaccanti che non dovranno far pesare la partenza della talentuosissima e giovane Beccari: Sara Baldi (dalla Sampdoria) ma soprattutto Melania Martinovic, 30 anni, lo scorso anno al Parma.

Anche il Napoli ha confermato molto (in particolare Di Bari, del Estal e la promettentissima Sara Cammarano, 17 anni) e acquistato moltissimo: Banusic dal Parma, il portiere Bacic dal Levante Las Planas, Chmielinski dalle campionesse svedesi del Rosengard e una stella di esperienza internazionale come la giapponese Kobayashi, difensore dello Stella Kanagawa. Biagio Seno, riconfermato alla guida della squadra neopromossa, ha a disposizione un team di prim’ordine che può puntare a qualcosa di più che non a una salvezza tranquilla.

Como-Napoli, orario della 1a partita in Serie A

Il Napoli arriva da un ottimo test contro il RES Roma, neopromosso in Serie B e battuto in Coppa Italia 0-2 nel match che ha portato le partenopee agli ottavi di finale cui il Como ha avuto invece accesso di diritto.

Le Lariane hanno completato la loro preparazione con una bella sfida amichevole contro la Juventus: una sconfitta di misura 1-2 al termine di una ottima partita, Karlenas in gol e in bella evidenza, dopo due belle vittorie contro il Chievo e il Genoa, entrambe per 3-0.

Como-Napoli Femminile si gioca alle 12.30 di domenica 17 settembre 2023 allo stadio Trabattoni di Seregno. Arbitra Silvia Gaspero della sezione di Rovereto.

Vedi anche le altre partite di Serie A donne: