Roma Femminile Vs Milan Serie A donne 2022-2023. Gratis in Tv

La partita tra Roma e Milan Femminile apre in anticipo il secondo turno di serie A Donne. Quando e a che ora giocano le giallorosse contro le rossonere. Pronostici e dove vedere la partita.

L’AS Roma reduce dal successo contro il Pomigliano, ospita sabato 10 settembre alle ore 14.30 al Tre Fontane, il Milan donne di Ganz già sconfitto in casa dalla Fiorentina nella prima giornata di Campionato. Diamo uno sguardo ai precedenti fra le due squadre e a seguire alle formazioni e al programma Tv.

As Roma Femminile Vs Milan precedenti e previsioni

La squadra di Spugna e le rossonere di Ganz si sono incontrate già otto volte in Serie A. Il primo di questi precedenti risale al 1-12-2018 ed è stata vinto dal Milan Femminile, mentre l’ultimo match del marzo 2022 invece è finito con un pari (1-1).

Secondo i dati statistici la Roma donne non ha mai battuto il Milan femminile, tranne una volta in Coppa Italia, quando le giallorosse hanno vinto il torneo.

Difficile quindi fare previsioni, tra Roma e Milan. Comunque c’è da considerare che le giocatrici giallorosse al loro esordio in Champions League hanno battuto squadre di altissimo livello. Inoltre, parliamo di una squadra che oggi vanta uno degli attacchi più forte in assoluto del torneo.

Probabile formazione Roma donne

Con una rosa di 25 calciatrici a disposizione, nonostante le tante convocate in Nazionale Spugna può permettersi di scegliere chi schierare fra le 11 titolari. Tuttavia dovrà fare a meno di Elena Linari infortunata, mentre può contare sulle altri calciatrici che hanno contributi allo storico successo che ha permesso all’Italia donne di qualificarsi ai mondiali di calcio femminile 2022-23.

In particolare della bomber Valentina Giacinti, già a segno con la maglia azzurra, ma anche di Giada Greggi, Elisa Bartoli, Manuela Giuliano, Benedetta Glionna e Lucia Di Guglielmo. Ma attenzione anche alla norvegese Sophie Roman Haug apparsa in gran forma in nazionale e autrice di una tripletta.

Probabile formazione Milan femminile

Se la Roma ha i suoi problemi tra giocatrici stanche e assenze, anche la formazione di Ganz ha i suoi. A cominciare dalla forma che potrebbe essere non ottimale per Laura Giuliani portiere della Nazionale donne e tutte le altre che hanno partecipato alle partite delle rispettive nazionali.

Il tecnico rossonero punterà sulla voglia di riscatto delle sue giocatrici, dopo la sconfitta subita nel primo turno contro la Fiorentina e sul fiuto del goal di Lindsey Thomas.

Dove vedere Roma femminile-Milan Donne

Questa partita viene trasmessa gratis su La 7, quindi potete vederla in chiaro sul canale 7 del digitale. Tuttavia se seguite la Serie A femminile, sappiate che tutte le altre partite sono trasmesse da TIMVision e per guardarle dovete essere abbonati.

