Juventus femminile-Inter donne, Serie A 2022-2023. A che ora si gioca

Juventus Women contro l’Inter femminile è il derby d’Italia delle donne. Pronostici, probabili formazioni, quando si gioca e come vederla.

Juventus femminile vs Inter si gioca al JTC di Vinovo alle ore 14:30 di domenica 11 settembre. Si tratta del secondo turno del campionato di Serie A donne, che mette di fronte le campionesse in carica contro le nerazzurre di Rita Guarino.

Vediamo come le due squadre si preparano al match, quali sono i precedenti e i possibili risultati oltre a dove vedere la partita.

Juventus donne Vs Inter femminile precedenti e pronostici

Ci sono stati 8 incontri in tutto tra la Juve donne e l’Inter Femminile, di questi 2 in Coppa Italia e 6 in Serie A. L’ultima partita risale allo scorso 27 marzo ed è stata vinta 3-1 dalle bianconere. In sintesi tra le due squadre dal 2019 ad oggi si registrano: un pari nel match di Coppa Italia del 30-01-2022 e tutte vittorie della Juventus Women.

Insomma sulla carta la squadra di Montemurro parte favorita. Tuttavia nella prima giornata del Campionato di Serie A 2022 – 2023 l’Inter ha vinto contro la debuttante Parma, mentre le ragazze bianconere hanno strapazzato la neo promossa Como Women con un secco 6-0.

Juventus Women probabile formazione

Alcune delle giocatrici della Juventus Woman come Girelli e Boattin sono reduci dalla vittoria della Nazionale Donne contro la Romania che ha portato l’Italia ai mondiali 2023, quindi Montemurro dovrà lavorare sui cambi.

Molto probabilmente il tecnico si affiderà a qualche novità, per avere il massimo delle forze attualmente disponibili in campo e cercare di vincere l’incontro. Ad esempio Sofia Cantore potrebbe partire dall’inizio o subentrare a gara in corso. Montemurro effettuerà comunque le sue scelte dopo l’ultimo allenamento prima dell’importante partita di domenica contro le rivali nerazzurre.

Inter Women probabile formazione

Rita Guarino (a cui va il merito di aver collaborato per il progetto della squadra donne alla Juventus FC) dovrà schierare in campo la migliore formazione possibile, considerato che davanti ha la squadra di calcio femminile più forte in Italia e attualmente in sesta posizione nel ranking della Uefa.

Fra le giocatrici dell’Inter, dovrebbero essere della partita la centrocampista Karchouni e l’attaccante Gloria Marinelli. Entrambe a segno nella prima giornata di campionato e quindi da tenere d’occhio.

Dove vedere Juve Inter femminile

Come per il campionato precedente per guardare le partite delle donne che giocano a calcio in serie A, dovete pagare Timvision o Dazn (almeno per le partite dalla Juve woman). Solo una partita a turno viene trasmessa gratis su La 7 e non è questa. Se invece non avete voglia di fare l’ennesimo abbonamento per guardare il calcio in Tv, seguite i canali social di Juventus e Inter che danno aggiornamenti e risultati.

