Roma Femminile-Parma 5-0, tutto facile: giallorosse scatenate

Netta vittoria della Roma femminile, pokerissimo al Parma e secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter

Finisce nel modo migliore una settimana storica per la Roma femminile che, dopo avere conquistato l’accesso alla fase a gironi di Champions League, prosegue la sua rincorsa al vertice nel campionato di Serie A di calcio femminile.

Nettissima la vittoria sul Parma, 5-0, in una partita mai in discussione che conferma la Roma, alla sua seconda vittoria consecutiva dopo la sconfitta subita a Torino contro la Juve due settimane fa, miglior difesa assoluta del campionato.

Roma Femminile-Parma 5-0

Confermando in gran parte la squadra vista in settimana nella bella vittoria contro lo Sparta Praga, di fronte peraltro a un pubblico ancora una volta decisamente caldo e affettuoso, la Roma impiega pochi minuti a girare le sorti della partita secondo la propria volontà. Un vero e proprio assedio quello delle giallorosse, fin dall’inizio con una prestazione straordinaria da parte di Haavi. Assolutamente imprendibile l’esterno offensivo per i difensori avversari. Oltre a cinque reti, tutte molto belle. A confermare un dominio reso ancora più eclatante da un gran numero di occasioni da gol e di parate decisive da parte dell’estremo difensore emiliano Cappelletti.

Il vantaggio arriva dopo diverse occasioni al 16’: conclusione al volo di Haavi che spedisce il pallone all’angolino. Poi almeno altre quattro occasioni comprese due traverse a distanza ravvicinata con Haug e Wenninger. É ancora Haavi a firmare il 2-0, stavolta con un assist perfetto per il colpo di testa di Haug, a bersaglio. Delizioso il pallonetto con il quale al 33’ Giacinti confeziona il terzo gol. Roma che gestisce, senza esagerare, di fronte a un Parma davvero ininfluente.

Nel secondo tempo arriva il quarto gol, stavolta di sinistro, con Haavi, prima della quinta rete, che consegna una doppietta anche ad Haug sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Roma femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Con tutte le prime della classe che fanno risultato pieno la Roma sale al secondo posto affiancandosi alla Fiorentina, vittoriosa sul Sassuolo e a una sola lunghezza dall’Inter, reduce da un successo esterno sul campo del Como. Dopo le prime cinque giornate e in attesa dell’esordio delle big in Coppa Italia, arriva la prima sosta di campionato per gli impegni della nazionale.

Poi, il 15 ottobre, sarà subito big match con l’attesissimo derby tra Inter e Milan. Mentre la Roma sarà di scena In Emilia contro il Sassuolo.

La Roma ringrazia il suo pubblico dopo il 5-0 sul Parma