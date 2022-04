Roma-Empoli Coppa Italia femminile 2022. Dove vedere la semifinale

AS Roma vs Empoli Ladies, ritorno della semifinale di Coppa Italia femminile 2021-2022. Dove e a che ora si gioca, arbitro e probabili formazioni. Partita gratis in Tv.

Roma femminile-Empoli. E’ una delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia che deciderà quali squadre si qualificheranno alla finale che assegna il trofeo nazionale. Nella gara di andata la squadra giallorossa ha vinto per 1-0, ma la qualificazione è ancora aperta, quindi l’Empoli può sperare nell’impresa. Ecco allora cosa aspettarci da questo incontro e come vederlo.

Quando si gioca Roma-Empoli Ladies di Coppa Italia

La partita fra AS Roma femminile ed Empoli, si gioca sabato 30 aprile alle ore 14:30. Si tratta della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile, dove si decide la qualificazione alla finalissima.

Allo stadio Tre Fontane di Roma, si parte dal risultato di 1-0 in favore della squadra giallorossa, maturato all’andata ad Empoli. Arbitro della gara sarà Gabriele Scatena, della sezione di Avezzano. Le toscane proveranno a ribaltare il risultato per raggiungere una finale sorprendente. Mentre la Roma ha tutta l’intenzione di superare il turno e difendere il titolo, visto che è la squadra campione in carica della competizione.

Roma donne contro Empoli, statistiche e formazioni

Nei 7 precedenti in tutte le competizioni fra le due squadre, le giallorosse hanno vinto 6 volte e perso una sola volta a settembre 2020. Le giocatrici dell’Empoli Ladies faranno di tutto per replicare quest’unico precedente e guadagnarsi un posto nella finale. Per riuscirci le toscane punteranno sulle 2 giocatrici con più gol in squadra: Asia Bragonzi e Chante Domping.

L’AS Roma invece, allenata da Alessandro Spugna (ex mister dell’Empoli), punterà su Manuela Giuliano, autrice del gol che ha deciso la gara di andata. Ma attenzione anche a Paloma Lazaro, che attualmente è capocannoniere in Coppa Italia 2021-2022 con 3 gol segnati fin qui.

AS Roma femminile 2022 chi sono le giocatrici

Dove vedere Roma-Empoli femminile in Tv

Sarà possibile vedere la partita gratis su La7d (canale 29 del digitale terrestre) sabato 30 aprile dalle 14:30. L’incontro verrà trasmesso in chiaro e in diretta televisiva quindi, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming sul sito di La7.it. Solo gli abbonati potranno invece vedere questa gara in streaming su TimVision.

Queste le informazioni sulla semifinale di ritorno della Coppa Italia femminile fra Roma ed Empoli. Chi vince accede alla finale in programma il 22 maggio, che si giocherà allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, contro la vincente dell’altra semifinale Juventus femminile-Milan.

