Juventus femminile-Milan. Ritorno semifinale Coppa Italia gratis in Tv

Juventus femminile vs Milan, partita di ritorno delle semifinali di Coppa Italia donne. A che ora si gioca e dove vederla. Biglietti, statistiche e ultime news.

Juventus femminile Milan – Durante questo week end torna la Coppa Italia, con le semifinali di ritorno che stabiliranno le due squadre qualificate alla finale, dove si assegnerà il trofeo. Una delle due semifinali, in programma domenica 1 maggio, mette di fronte Juve donne e Milan. Vediamo quindi cosa attenderci da questo big match, inevitabilmente condizionato dal risultato della gara di andata.

Quando gioca la Juve donne contro il Milan, orario

La semifinale di ritorna di Coppa Italia femminile fra Juventus e Milan, si gioca domenica 1 maggio alle ore 12:00. La Juve è nettamente favorita per il passaggio turno dopo la larga vittoria per 6-1 ottenuta all’andata. Ma si tratta comunque di un big match, visto la forza delle squadre in campo, dove può succedere di tutto, quindi il risultato non è scontato.

Biglietti Juventus women-Milan Coppa Italia

L’incontro si gioca presso lo Juventus Center di Vinovo (Torino), presso il campo “Ale & Ricky”. Per questa gara, come comunica la Juventus FC sul suo sito ufficiale, sarà possibile prenotare gratuitamente il biglietto.

Per farlo basta inviare un’e-mail con tutti i propri dati all’indirizzo [email protected], ottenendo così l’accredito. Poi bisogna mostrare il ticket all’ingresso del centro sportivo. Insomma, i tifosi possono seguire la partita gratis.

Juve Milan femminile, precedenti e formazioni

L’ultimo precedente fra Juve donne e Milan in Coppa Italia, ha visto le bianconere vincere nettamente 6-1. In Serie A invece la Juventus ha vinto con il risultato di 5-2.

Insomma le giocatrici del Milan vorranno riscattarsi, vincendo almeno questa partita contro le rivali. La Juventus women dal canto suo non ha intenzione di fare brutte figure davanti al suo pubblico ed è decisa a conquistare la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Per questo mister Montemurro potrebbe schierare molte delle calciatrici titolari.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Dove vedere Juve femminile-Milan 2022?

La partita verrà trasmessa gratis in Tv, in diretta e in chiaro su La7d (canale 29 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere la partita anche in streaming su pc, device e su Smart Tv, per gli abbonati a TimVision oppure su Dazn. Verrà inoltre trasmessa sui canali tematici delle due squadre, ovvero Juventus Tv e Milan Tv.

Ricordiamo che il calcio d’inizio della semifinale di ritorno di Coppa Italia femminile, fra Juve Women e Milan è previsto per le 12:00 di domenica primo maggio 2022. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

