Cronaca e marcatori delle partite della ventottesima giornata del campionato di Serie B femminile. Continua il testa a testa fra Napoli e Lazio

La notizia della ventottesima e terzultima giornata del campionato di Serie B femminileventottesima e terzultima giornata del campionato di Serie B femminile è che il Cittadella perde contro la Ternana e, salvo clamorosi miracoli, deve abbandonare il sogno promozione. Prosegue invece l’avvincente testa a testa fra Napoli e Lazio, così come il Tavagnacco vince e continua a sperare nella salvezza.

Sintesi Napoli-Arezzo 3-0

Dopo aver battuto in trasferta la Lazio e guadagnato la vetta della classifica nello scontro diretto disputato lo scorso weekend, il Napoli Femminile cala il tris sull’Arezzo e mantiene il primato a due giornate dal termine della stagione. Nella gara del “Piccolo” di Cercola, la formazione allenata da Seno centra la ventiduesima vittoria stagionale grazie alla doppietta di Giacobbo e al tris realizzato da capitan Di Marino nel finale. Ora le azzurre si giocheranno la promozione diretta in Serie A nelle prossime sfide con Cittadella e Tavagnacco.

Cronaca Cesena-Lazio 0-1

Dopo la battuta d’arresto della scorsa settimana contro il Napoli, torna al successo la Lazio che si impone 1-0 sul campo del Cesena. A decidere il match è la rete di Moraca al 68’. Successo numero 22 anche per la formazione di Catini che resta seconda a -1 dalla vetta e che dovrà sperare, per conquistare la promozione senza playoff, in un passo falso della capolista e in due risultati positivi contro Hellas Verona e Arezzo nei prossimi due turni.

Cittadella-Ternana 0-2

Esce virtualmente dai giochi promozione il Cittadella, piacevole sorpresa di questo campionato cadetto, che perde 2-0 in casa contro la Ternana, quarta forza del campionato. Le venete soccombono contro le umbre che passano grazie ai gol realizzati da Labate nel primo tempo e Mateus nella seconda frazione di gioco.

Serie B, le altre partite della 28^ giornata

Nelle altre partite valide per il ventottesimo e terzultimo turno di campionato, si registrano le vittorie di Chievo, Verona, Ravenna, Tavagnacco e Sassari Torres. In chiave salvezza sono molto importanti i successi di friulane e sarde: le prime restano in corsa per la salvezza, mentre le seconde fanno un passo avanti verso la permanenza in B. Di seguito risultati e marcatori delle sfide.

Apulia Trani-Sassari Torres 0-2 8’ Adam (ST), 21’ rig. Fadini (ST)

Genoa-Hellas Verona 0-2 21’ Lotti (V), 66’ Lotti (V)

Chievo Women-San Marino Academy 2-1 52’ Buonamassa (C), 83’ Willis (C), 89’ Barbieri (SM)

Tavagnacco-Brescia 1-0 79’ rig. Diaz Ferrer (T)

Trento-Ravenna 1-2 38’ Barbaresi (R), 46’ Battaglioli (T), 81’ Burbassi (R)

Classifica Serie B femminile 2022/2023 dopo 28 giornate

Prossimo turno Serie B femminile

La 29^ e penultima giornata del campionato di calcio femminile Serie B si disputerà domenica 21 maggio con fischio d’inizio fissato per le 15. I fari saranno ovviamente puntati su Napoli-Cittadella e Verona-Lazio che possono decidere la promozione in Serie A.

Domenica 21 maggio ore 15

Apulia Trani-Trento

Arezzo-Ravenna

Brescia-Ternana

Cesena-Tavagnacco

Hellas Verona-Lazio

Napoli Femminile-Cittadella

San Marino Academy-Genoa

Sassari Torres-Chievo Women

