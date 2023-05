Calendario partite della ventottesima giornata del campionato di Serie B donne. Le trentine sono vicine alla retrocessione in Serie C, a rischio anche il Tavagnacco

La ventottesima giornata di Serie B femminile non ci darà verdetti per quanto concerne la promozione in Serie A, con Napoli, Lazio e Cittadella racchiuse in un solo punto. Potrebbero però arrivare definitive condanne per quanto concerne la retrocessione in Serie C, con il Trento che è appeso a un sottilissimo filo ed è chiamato a un autentico miracolo.

Serie B femminile, cosa succede se il Trento non vince

Quando mancano tre giornate alla conclusione del campionato di Serie B, il Trento è distante 9 punti dal quartultimo posto occupato dalla Sassari Torres. Pertanto, la squadra allenata da Silvia Marcolin, per poter continuare a sperare nel raggiungimento della salvezza, deve vincere tutte e tre le ultime gare, iniziando da quella in programma domenica contro il Ravenna e, allo stesso tempo, sperare che la Sassari Torres le perda tutte.

Qualora il Trento non dovesse battere il Ravenna e, contemporaneamente, la Sassari Torres dovesse fare almeno un punto in casa dell’Apulia Trani, le trentine sarebbero la seconda squadra a retrocedere in Serie C dopo un solo anno insieme alle già retrocesse pugliesi.

Le combinazioni con cui il Genoa si può salvare

Parallelamente a chi può retrocedere, c’è anche chi può festeggiare la salvezza diretta. Fra queste squadre c’è il Genoa che possiede sei punti sul Tavagnacco terzultimo. La squadra allenata da Antonio Filippini può conquistare la matematica permanenza in Serie B se: vince e il Tavagnacco non vince o pareggia e il Tavagnacco perde. In tutti gli altri casi, il verdetto è rimandato alla prossima giornata.

Cosa accade se il Tavagnacco perde

Oltre ad essere decisivo per la salvezza del Genoa, il Tavagnacco è fondamentale anche per salvare la propria stagione. Attualmente la formazione friulana è terzultima a -4 dal Sassari Torres quartultimo e a -6 dal Genoa e, già dopo i prossimi novanta minuti, potrebbe retrocedere in Serie C.

Per far sì che il passo da gambero si concretizzi, il Tavagnacco deve perdere la partita in programma domenica contro il Brescia e contemporaneamente la Sassari Torres deve vincere sul campo dell’Apulia Trani, ma anche il Genoa dovrà fare almeno un punto contro l’Hellas Verona. In caso contrario, le friulane possono ancora appellarsi alla matematica per sperare nella salvezza

Serie B femminile, le partite della ventottesima giornata di campionato

La ventottesima giornata di campionato si apre oggi pomeriggio con l’anticipo fra Cesena e Lazio, mentre domani i fari saranno puntati sul big match fra Cittadella e Ternana. Il Napoli Femminile capolista ospita invece l’Arezzo. Di seguito il programma completo.

Sabato 13 maggio ore 15

Cesena-Lazio

Domenica 14 maggio ore 15

Apulia Trani-Sassari Torres

Cittadella-Ternana

Genoa-Hellas Verona

Chievo Women-San Marino Academy

Napoli Femminile-Arezzo

Tavagnacco-Brescia

Trento-Ravenna

Classifica Serie B 2022/2023