Calendario partite campionato Serie C donne. Le combinazioni con cui la Res Women viene promossa in Serie B

I prossimi novanta minuti, quelli relativi alle partite valide per la ventottesima giornata di campionato, potrebbero dirci quali saranno le due squadre che, insieme al già promosso Bologna, conquisteranno il salto in Serie B. Le indiziate sono Pavia Academy e Res Women, rispettivamente protagoniste dei gironi A e C: le lombarde potrebbero mettere l’ipoteca definitiva alla promozione, mentre le romane potrebbero festeggiarla.

Serie C femminile Girone A, designazioni arbitrali e calendario

Al termine dei prossimi novanta minuti, il Pavia Academy non festeggerà la promozione, ma potrebbe seriamente ipotecarla. In virtù del turno di riposo che l’Orobica Bergamo osserva, le pavesi hanno l’occasione di portarsi a +5 sulle bergamasche e quanto meno mantenere il +4 sul Freedom, impegnato nell’anticipo in casa del Su Planu.

La squadra di bomber Codecà non avrà però un impegno facile considerato che andranno sul campo del temibile Pinerolo, quarto in classifica e che solo un miracolo potrebbe rimettere in corsa per la promozione. La voglia di sgambettare la capolista non mancherà comunque alle piemontesi, che potrebbero quindi fare un favore alle altre due concorrenti.

Sabato 13 maggio ore 16

Su Planu-Freedom (Costa di Busto Arsizio)

Domenica 14 maggio ore 15.30

Pinerolo-Pavia (Leone di Avezzano)

Azalee Solbiatese-Angelo Baiardo (Marin di Portogruaro)

Lucchese-Independiente Ivrea (Benevelli di Modena)

Accademia Vittuone-Real Meda (Branzoni di Mestre)

Fiamma Monza-Città di Pontedera (Albano di Venezia)

Spezia-Pro Sesto (Balducci di Empoli)

Riposa: Orobica Calcio Bergamo

Calendario e arbitri 28^ giornata Serie C donne Girone B

Con la promozione già assegnata al Bologna, nel Girone B si continua a guardare la parte bassa della classifica dove c’è ancora un’accesa lotta per evitare retrocessione e play-out. Il Villorba andrà sul campo del Venezia Fc per provare a cogliere punti per evitare i play-out, mentre l’Orvieto cercherà di rimanere in corsa cercando di vincere contro la già retrocessa Rinascita Doccia.

Domenica 14 maggio ore 15.30

Lumezzane-Padova (Gallo di Bologna)

Riccione-Sambenedettese (Esposito di Pesaro)

Venezia FC-Villorba (Giannì di Reggio Emilia)

Orvieto-Rinascita Doccia (Colelli di Ostia)

Lebowski-Venezia 1985 (Tassano di Chiavari)

Vicenza-Portogruaro (Antonini di Rimini)

Bologna-Triestina (Picardi di Viareggio)

Meran-Jesina (Esposito di Napoli)

Serie C femminile Girone C, calendario partite e arbitri

La terzultima giornata può essere quella buona in casa Res Women per festeggiare la promozione in Serie B. Attualmente, la capolista ha 7 punti di vantaggio sul Trastevere secondo, per cui andiamo ad analizzare le combinazioni che permetterebbero alla Res di tornare in Serie B.

La Res Women conquista la promozione se:

– vince contro la Salernitana;

– pareggia contro la Salernitana e il Trastevere non vince contro il Crotone;

– perde contro la Salernitana e perde anche il Trastevere.

Domenica 14 maggio ore 11

Academy Sant’Agata-Women Lecce (Femia di Locri)

Domenica 14 maggio ore 15.30

Salernitana-Res Women (Schifone di Taranto)

Grifone Gialloverde-Cantera Adriatica Pescara (Ravara di Valdarno)

Trastevere-Crotone (Giallorenzo di Sulmona)

Nuova Cosenza-Frosinone (Comito di Messina)

Chieti-Palermo (Amadei di Terni)

Roma-Independent (Zadrima di Pistoia)

Domenica 14 maggio ore 16

Matera Città dei Sassi-Vis Mediterranea Soccer (Spina di Barletta)

Serie C femminile in campo contro l’Omofobia

La Lega Nazionale Dilettanti ha aderito alla campagna contro l’omofobia, che culminerà con la giornata dedicata, il prossimo 17 maggio. A tale proposito, anche la Serie C femminile partecipa alla campagna e prima di ogni partita dovrà essere letto il messaggio seguente.

“Il 17 maggio ricorre la giornata contro l’omofobia. L’amore per il pallone è ciò che ci unisce, che supera ogni cosa. Vogliamo che superi anche il pregiudizio verso chi ama persone dello stesso sesso. Vi invitiamo a sostenere la campagna “un pallone contro l’omofobia”, con il bacio della sfera che ci sta più a cuore. Chi ama il pallone batte l’omofobia: fatelo anche voi!”