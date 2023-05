Tutti i risultati dei Gironi A, B e C del campionato Serie C donne. Festa in casa Res, il Pavia vince e si avvicina alla promozione in Serie B

I novanta minuti della ventottesima giornata di campionato hanno regalato la matematica promozione alla Res Women VIII nel Girone C. La formazione capitolina è quindi la seconda squadra a conquistare il salto in alto dopo che il Bologna l’aveva ottenuta qualche giornata fa nel Girone B. Non c’è ancora l’aritmetica nel Girone A ma, grazie alla vittoria in casa del Pinerolo, il Pavia Academy si è ulteriormente avvicinato al traguardo.

Risultati Serie C femminile Girone A 28^ giornata

Il Pavia Academy supera brillantemente l’ostacolo Pinerolo andando a vincere in Piemonte 3-1 grazie alla doppietta della solita Biancamaria Codecà (salita a quota 38 in campionato) e alla rete di Accoliti. COn questi tre punti, le lombarde mantengono 4 lunghezze di vantaggio sulla Freedom e 5 sull’Orobica quando mancano ormai solamente 2 giornate alla conclusione.

Per quanto concerne il discorso salvezza, il Vittuone ha praticamente messo in cassaforte la permanenza in Serie C in virtù dei 6 punti di vantaggio sul Pontedera che, ad oggi, disputerebbe il play-out contro la Lucchese. Ma non è detta l’ultima parola perchè, in caso di un doppio risultato positivo nelle prossime due gare, il Pontedera potrebbe anche riuscire a incrementare il margine sulla diretta concorrente ed evitare il play-out (la forbice è di 8 punti).

Sabato 13 maggio ore 16

Su Planu-Freedom 0-5

Domenica 14 maggio ore 15.30

Pinerolo-Pavia 1-3

Azalee Solbiatese-Angelo Baiardo 1-3

Lucchese-Independiente Ivrea 0-1

Accademia Vittuone-Real Meda 0-1

Fiamma Monza-Città di Pontedera 1-2

Spezia-Pro Sesto 1-3

Riposa: Orobica Calcio Bergamo

Serie C donne Girone B Risultati 28^ giornata

Con i giochi per la promozione già decisi da tempo a favore del Bologna, le attenzioni nel Girone B sono tutte puntate sulla lotta per non retrocedere in Eccellenza. Ad oggi, Sambenedettese e Rinascita Doccia sono già matematicamente retrocesse, mentre l’Orvieto ha ancora acceso un lumicino di speranza per poter disputare i play-out anche se i due punti lasciati oggi nello scontro con la Rinascita Doccia potrebbero rivelarsi decisivi. Venezia 1985 e Triestina sono praticamente al sicuro, mentre almeno una fra Centro Storico Lebowski e Villorba può sperare di salvarsi direttamente.

Domenica 14 maggio ore 15.30

Lumezzane-Padova 2-1

Riccione-Sambenedettese 12-0

Venezia FC-Villorba 6-1

Orvieto-Rinascita Doccia 1-1

Centro Storico Lebowski-Venezia 1985 1-1

Vicenza-Portogruaro 6-1

Bologna-Triestina 5-1

Meran-Jesina 1-1

Risultati Serie C femminile Girone C

Finalmente la Res Women VIII ce l’ha fatta. Dopo aver guidato il campionato praticamente dalla prima giornata, la squadra capitolina ha conquistato la promozione in Serie B. Decisiva, ai fini dell’aritmetica, è stata l’affermazione sul campo della Salernitana per 3-0 grazie alle marcature di Caccamo, Fracassi e Coluccini che ha permeso alla Res di mantenere i 7 punti di margine sul Trastevere.

Domenica 14 maggio ore 11

Academy Sant’Agata-Women Lecce 1-3

Domenica 14 maggio ore 15.30

Salernitana-Res Women 0-3

Grifone Gialloverde-Cantera Adriatica Pescara 1-2

Trastevere-Crotone 3-0

Nuova Cosenza-Frosinone 1-2

Chieti-Palermo 1-2

Roma-Independent 4-3

Domenica 14 maggio ore 16

Matera Città dei Sassi-Vis Mediterranea Soccer 3-2

