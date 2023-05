Cronaca e marcatori della ventisettesima giornata del campionato di calcio donne Serie B. In vetta ci sono tre squadre racchiuse in un solo punto

Tre squadre racchiuse in un solo punto. Questo il verdetto della 27ª giornata di Serie B femminile che ora vede il Napoli al comando davanti a Lazio e Cittadella staccate di una sola lunghezza. Il successo delle partenopee nello scontro diretto con le biancocelesti ha quindi cambiato il volto alla leadersgip della classifica. Per quanto concerne la seconda parte della classifica, Apulia Trani, Trento, Tavagnacco e Sassari Torres escono sconfitte.

Cronaca Lazio-Napoli 1-2

Il big match di questa giornata di Serie B donne fra Lazio e Napoli va alla squadra di Seno che vince 2-1 a Formello, centrando la ventunesima vittoria nel torneo in corso e salendo a 67 punti in classifica, portandosi quindi a +1 su Lazio.

La sfida del Fersini si sblocca al 18’ con il vantaggio azzurro firmato da Seghir, mentre Del Estal al 28’ firma il raddoppio. Le padrone di casa accorciano le distanze al 63’ con Fuhlendorff, ma al triplice fischio il risultato premia la formazione partenopea. Terzo ko per le biancocelesti scivolate in seconda piazza.

Sintesi Arezzo-Cittadella 0-1

Preziosissimo successo esterno del Cittadella che vince 1-0 in casa dell’Arezzo, grazie alla marcatura dalla solita Kongouli. Le venete, grandi rivelazioni del campionato cadetto, possono quindi continuare a sognare anche se nelle ultime tre giornate dovranno affrontare in sequenza Ternana, Napoli e Torres. Ma nulla è impossibile.

Serie B Ternana-Genoa 3-1

Tiene il passo confermandosi la quarta forza del campionato la Ternana. Le umbre superano 3-1 in casa il Genoa grazie alle reti di Tarantino, Fusar Poli e Labate nel primo tempo, mentre la rete genoana porta la sigla di Costi, ma quanto ormai la partita si stava avviando alla conclusione.

Serie B femminile, le altre partite

Nelle altre partite valide per la ventisettesima giornata, l’Hellas vince contro il Tavagnacco, così come il Cesena batte la Sassari Torres. Pari fra Chievo e Ravenna, vince anche il Brescia contro l’Apulia Trani. Di seguito risultati e marcatori.

Brescia-Apulia Trani 2-0 26’ Pasquali (B), 39’ Bianchi (B)

Hellas Verona-Tavagnacco 3-2 1’ Diaz Ferrer (T), 29’ Licco (T), 44’ aut. Poli (V), 48’ Pasini (V), 90’ Semanova (V)

Ravenna-Chievo Women 0-0

Sassari Torres-Cesena 1-2 3’ Miotto (C), 9’ Zanni (C), 58’ Adam (S)

San Marino Academy-Trento 2-1 58’ rig. Fuganti (T), 59’ Barbieri (SM), 66’ Fancellu (SM)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Prossimo turno Serie B femminile

Il campionato di Serie B femminile torna in campo il prossimo weekend per la disputa della ventottesima giornata di campionato. Fra le gare di rilievo, spicca Cittadella-Ternana con le venete chiamate a confermarsi per continuare a lotta per la promozione in Serie A.

Domenica 14 maggio

Apulia Trani-Sassari Torres

Cesena-Lazio

Cittadella-Ternana

Genoa-Hellas Verona

Chievo Women-San Marino Academy

Napoli Femminile-Arezzo

Tavagnacco-Brescia

Trento-Ravenna