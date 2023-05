Tutte le partite in calendario per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B Donne. Si affrontano le prime due della classe con il Cittadella che osserva interessato

L’avvincente campionato di Serie B femminile è ormai arrivato alla fase cruciale. Domani alle 15 Lazio e Napoli si giocano le rispettive ambizioni di Serie A nello scontro diretto in programma a Formello, con il CIttadella, terzo, che osserverà con interesse l’evoluzione del match fra le prime due della classe. Importanti anche le partite che riguardano la seconda parte della classifica, con diverse squadre ancora invischiate nella lotta per non retrocedere in Serie C.

Big match Lazio-Napoli

Domenica alle 15 al ‘Campo Aquile’ di Formello andrà in scena lo scontro diretto tra Lazio e Napoli, novanta minuti di spettacolo al termine dei quali potrebbe uscire il nome di chi rinuncerà alle ambizioni di Serie A diretta. Dovessero vincere le biancocelesti, allungherebbero in classifica sulle dirette avversarie, ma dovrebbero continuare a guardare il CIttadella.

Dovessero vincere le azzurre, le partenopee scavalcherebbero la Lazio in classifica, con un pareggio il distacco rimarrebbe invece immutato, ma con il Cittadella che, in questi due casi, potrebbe rientrare con prepotenza in caso di successo. All’andata vinse il Napoli con Pinna e Gomez, domani vedremo cosa ci dirà la partita di ritorno.

Serie B Arezzo-Cittadella

Il Cittadella continua a stupire tutti e a rimanere nella scia delle grandi favorite del campionato. Le venete, approfittando della sfida al vertice e in attesa dello scontro diretto con il Napoli in calendario il prossimo 21 maggio, sono ora concentrate sulla partita contro l’Arezzo che, dopo tanta fatica, sembra essere invece vicino alla salvezza.

Calendario partite Serie B donne 27^ giornata

Il turno si aprirà domenica alle ore 12 con Ternana-Genoa, un match importante soprattutto per le liguri, a caccia dei definitivi punti salvezza. Alle 14 andrà invece in scena il secondo anticipo che vedrà protagoniste il Brescia e il fanalino di coda Apulia Trani, già retrocesso in Serie C. Fari puntati poi su San Marino Academy-Trento, con le ospiti in cerca di fieno da mettere in cascina così come il Sassari Torres contro il Cesena.

Domenica 7 maggio ore 12

Ternana-Genoa

Domenica 7 maggio ore 14

Brescia-Apulia Trani

Domenica 7 maggio ore 15

Arezzo-Cittadella

Lazio-Napoli

Ravenna-Chievo Women

San Marino Academy-Trento

Sassari Torres-Cesena

Hellas Verona-Tavagnacco

Dove vedere Lazio-Napoli e le partite di Serie B

Tutte le partite del campionato di Serie B femminile, compreso quindi il big match Lazio-Napoli, saranno visibili gratuitamente su Eleven Sports. Per poter vedere in diretta i match sarà necessario effettuare una registrazione gratuita al portale.

Classifica Serie B 2022/2023

