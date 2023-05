Calendario partite ventisettesima giornata Serie C donne. Nel girone A turno di riposo per il Pavia Academy. Quando giocano i gironi A, B e C

Dopo la promozione del Bologna nel Girone B, avvenuta al termine dello scorso turno di campionato, ora si attendono i verdetti anche nei gironi A e C. Nel primo però sarà sicuramente necessario attendere poiché il Pavia Academy capolista osserverà un turno di riposo, nel C la Res potrebbe festeggiare ma servirà una combinazione favorevole di risultati.

Calendario e designazioni arbitrali Serie C femminile Girone A

Nel Girone A il campionato offre al Pavia Academy, primo in classifica, un turno di riposo, favorendo così Orobica, Pinerolo e Freedom che possono approfittarne per accorciare le distanze. Le bergamasche ospiteranno l’Accademia Vittuone, il Pinerolo attende le Azalee, mentre la Freedom andrà sul campo del Pontedera.

Domenica 7 maggio ore 15.30

Angelo Baiardo-Lucchese (Pasculli di Como)

Independiente Ivrea-Fiammamonza (Testaì di Catania)

Orobica Bergamo-Vittuone (Grassi di Forlì)

Pinerolo-Azalee Solbiatese (Matina di Palermo)

Pro Sesto-Su Planu (Castellano di Nichelino)

Città di Pontedera-Freedom (Sassano di Padova)

Domenica 7 maggio ore 16

Real Meda-Spezia (Scuderi di Verona)

Riposa: Academy Pavia

Arbitri e calendario partite Serie C donne Girone B

Con il Bologna già promosso in Serie B, i fari sono puntati sulla lotta per non retrocedere in Eccellenza. La Sambenedettese farà ritorno nei campionati regionali dopo una sola stagione, mentre Rinascita Doccia e Orvieto sono appese a un sottilissimo filo, ma serviranno risultati positivi in serie per poter disputare i play-out.

Domenica 7 maggio ore 15.30

Padova-Venezia (Bruschi di Ferrara)

Lumezzane-Riccione (Schmid di Rovereto)

Portogruaro-Jesina (Picardi di Viareggio)

Rinascita Doccia-Vicenza (Matteo di Sala Consilina)

Sambenedettese-Orvieto (Menicucci di Lanciano)

Triestina-Meran (Carrisi di Padova)

Venezia 1985-Bologna (Falleni di Livorno)

Villorba-Lebowski (Casali di Crema).

Calendario partite e designazioni arbitrali Serie C femminile Girone C

Se la Res Women dovesse battere il Grifone Gialloverde e, contemporaneamente, il Trastevere dovesse perdere contro il Lecce, le capitoline potrebbero festeggiare la promozione in Serie B. In caso contrario, tutto è rimandato di altri novante minuti.

Domenica 7 maggio ore 13.30

Cantera Adriatica Pescara-Cosenza (Benestante di Aprilia)

Domenica 7 maggio ore 15.30

Crotone-Chieti (Savino di Torre Annunziata)

Frosinone-Roma (Rago di Moliterno)

Independent-Matera (Ferruzzi di Albano Laziale)

Ludos-Vis Mediterranea (Bassoli di Monza)

Salernitana-Academy Sant’Agata (Zito di Rossano)

Women Lecce-Trastevere (Ciaravolo di Torre del Greco)

Domenica 7 maggio ore 16

Res Women-Grifone Gialloverde (Manzo di Torre Annunziata)

