Risultati e verdetti del campionato di Serie C donne dopo la ventisettesima giornata. Pavia e Res sempre più vicine alla Serie B

La ventisettesima giornata del campionato di Serie C femminile avvicina sempre più Pavia e Res alla promozione in Serie B. Nel girone A, le lombarde, pur non giocando, hanno visto autoeliminarsi una pretendente, mentre nel Girone C, le capitoline hanno mosso un altro passo verso il salto in B.

Risultati Serie C femminile Girone A

Quando mancano tre giornate alla fine del campionato, il Pinerolo esce dalla corsa promozione. Le piemontesi perdono in casa contro le Azalee e abbandonano le speranze Serie B. Si avvicina alla vetta l’Orobica, vincitrice 7-0 e ora a -2 dal Pavia che però ha disputato una gara in meno. Speranze, ma non troppe, anche per la Freedom, vincitrice 3-0 a Pontedera che resta a -4 dal Pavia. Dopo il Su Planu, anche il Fiammamonza retrocede in Eccellenza.

Domenica 7 maggio ore 15.30

Angelo Baiardo-Lucchese 2-1

Independiente Ivrea-Fiammamonza 8-2

Orobica Bergamo-Vittuone 7-0

Pinerolo-Azalee Solbiatese 1-3

Pro Sesto-Su Planu 5-1

Città di Pontedera-Freedom 0-3

Domenica 7 maggio ore 16

Real Meda-Spezia 1-0

Riposa: Academy Pavia

Risultati partite Serie C donne Girone B

Dopo la vittoria con il Meran, il Lumezzane cade in casa con il Riccione. Perde anche il Bologna, già promosso in B la scorsa settimana, caduto in casa del Venezia 1985. Nella parte bassa della classifica arriva anche la retrocessione della Rinascita Doccia, battuta in casa dal Vicenza. L’Orvieto vince e continua a sperare nei play-out.

Domenica 7 maggio ore 15.30

Padova-Venezia 0-3

Lumezzane-Riccione 1-4

Portogruaro-Jesina 0-3

Rinascita Doccia-Vicenza 1-8

Sambenedettese-Orvieto 0-3

Triestina-Meran 2-5

Venezia 1985-Bologna 1-0

Villorba-Lebowski 0-0

Risultati Serie C femminile Girone C

Tutto rimandato per la promozione della Res. Le capitoline, leader del Girone C, vincono 7-0 contro il Grifone Gialloverde, ma il contemporaneo successo del Trastevere in casa del Lecce costringe la Res a posticipare la festa. Retrocessione invece per Cantera Adriatica Pescara.

Domenica 7 maggio ore 13.30

Cantera Adriatica Pescara-Cosenza 1-1

Domenica 7 maggio ore 15.30

Crotone-Chieti 0-0

Frosinone-Roma 1-2

Independent-Matera 1-3

Ludos-Vis Mediterranea 0-2

Salernitana-Academy Sant’Agata 1-0

Women Lecce-Trastevere 2-3

Domenica 7 maggio ore 16

Res Women-Grifone Gialloverde 7-0

