Pomigliano femminile Vs Napoli, data ora partita

Pomigliano VS Napoli, partita 11° giornata Serie A femminile si gioca sabato. Dove e a che ora vedere il derby donne tra le due squadre campane.

Il derby tra Pomigliano e Napoli, che aprirà l’undicesima giornata di Serie A femminile, si giocherà allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano D’Arco sabato 11 dicembre con calcio d’inizio alle ore 12.30. Momento piuttosto delicato per entrambe in vista di questa sfida salvezza. Il Pomigliano, quartultimo a quota 10, è reduce da tre sconfitte consecutive. Il Napoli, un gradino sotto in classifica con 7 punti, non è riuscito ad invertire la rotta nonostante il cambio in panchina perdendo 0-1 contro l’Empoli.

Formazione Pomigliano

Nella squadra di Domenico Panico due pedine, Schioppo e Varriale, sono ormai sulla via del completo recupero. Banusic, Moraca e Ferrario in avanti, ma scalpita Rinaldi che ha già colpito il Napoli per due volte in carriera e potrebbe tornare a giocare dall’inizio. A centrocampo Vaitukaityte è carica dopo il gol alla Fiorentina, il primo siglato in maglia granata. Contro le viola si è rivista Capparelli ad occupare la corsia destra di difesa.

Pomigliano Femminile: rosa 2021-22. Formazione dell'ASD Calcio Pomigliano

Formazione Napoli

La nuova coppia Domenichetti-Castorina deve decidere se optare ancora per il 4-2-3-1 di partenza visto dal 1’ all’esordio o riproporre subito il 4-4-2 del buon secondo tempo contro l’Empoli. Restano da recuperare gli elementi che possono dare peso all’attacco come Deppy e Jaimes. Con Popadinova opzioni offensive Acuti e Porcarelli. Erzen (la slovena è sempre puntuale con i cross dalla fascia destra) e Goldoni, la miglior marcatrice della squadra con 3 centri, tra le certezze in casa Napoli.

Pomigliano VS Napoli statistiche

Tra Pomigliano e Napoli andrà in scena il primo derby campano nella storia della Serie A femminile. Il Pomigliano proverà a sfruttare il fattore casalingo, considerando che le tra ultime sei in classifica nessuna ha guadagnato più punti (7) tra le mura amiche. Attacco decisamente asfittico (6 reti) per il Napoli. Dall’inizio del 2021, quella partenopea è la formazione che ha mancato più volte l’appuntamento con il gol (13 partite a secco, incluse sei delle sette più recenti). In generale si affronteranno le due squadre che hanno segnato meno nei primi tempi (due a testa).

Dove vedere Pomigliano VS Napoli

La gara tra Pomigliano e Napoli, di serie A femminile in programma sabato 11 dicembre alle ore 12.30 di, sarà arbitrata da Claudio Panettella di Gallarate. Il match verrà trasmesso in diretta su TimVision.

