Partite serie B femminile in tv, 7ª giornata. Orario e calendario

Dove vedere le partite della 7ª giornata della Serie B femminile. A che ora giocano, calendario partite e Programma tv.

Il campionato di serie B femminile 2021-2022 entra nel vivo. Domenica 7 novembre, alle ore 14,30, si disputeranno tutte le partite della settima giornata.

La classifica sta cominciando a delinearsi, sia nelle posizioni di testa che in quelle di coda. Ragion per cui la prossima giornata sarà importante per definire ulteriormente gli equilibri tra le quattordici formazioni della cadetteria, che stanno dando vita a un torneo avvincente e combattuto.

Finora la graduatoria si è sempre mantenuta piuttosto corta, e le distanze in particolare tra le cinque-sei squadre di vertice sono minime. Raramente si sono viste partite scontate, e l’impressione è che tutte le compagini siano attrezzate per mettere in difficoltà anche le candidate più autorevoli alla promozione in serie A, come Pink Bari, Chievo Verona, Brescia e Como.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio la data, l’orario e la copertura televisiva di ciascun match della settima giornata di serie B femminile.

PARTITE 7ª GIORNATA SERIE B FEMMINILE DOMENICA 7 NOVEMBRE

CHIEVO VERONA-SAN MARINO ACADEMY

Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14.30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: Stadio Olivieri – Verona

PRO SESTO-CORTEFRANCA

Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14.30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: Campo Sportivo D. Crippa – Cinisello Balsamo (MI)

RAVENNA-COMO WOMEN

Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14,30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: Stadio M. Soprani – Ravenna

ROMA CALCIO FEMMINILE-PINK BARI

Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14,30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: Campo Sportivo Certosa – Roma

TAVAGNACCO-BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14,30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: stadio Comunale Tavagnacco

CESENA-SASSARI TORRES Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14,30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: Impianto Sportivo Martorano – Martorano di Cesena (FC)

CITTADELLA WOMEN-PALERMO Orario partita: domenica 7 novembre – ore 14,30 Dove vederla: in diretta streaming su Eleven Sport Dove si gioca: Centro Sportivo di Tombolo – Loc. Tombolo (PD)

CALENDARIO SETTIMA GIORNATA SERIE B FEMMINILE E PROSSIME PARTITE

Le gare, dunque, si disputeranno tutte domenica 7 novembre alle ore 14,30. La settima giornata si presenta particolarmente intrigante, soprattutto in ragione del fatto che le squadre più titolate verranno sottoposte a prove scorbutiche e complicate: sfide-verità che diranno molto sulle ambizioni e sulle reali potenzialità delle aspiranti regine del campionato.

Da brividi, tanto per cominciare, il testa-coda tra Pink Bari e Roma: un match dall’esito tutt’altro che scritto, nonostante il gap in classifica tra le pugliesi e le capitoline. Dal punto di vista tecnico, la gara più stimolante è probabilmente quella tra Chievo Verona e San Marino Academy. Le clivensi hanno talento e organizzazione di gioco, e mirano dichiaratamente alla promozione. Ma il San Marino, fermo al palo nel limbo di metà classifica con appena 6 punti racimolati in 6 giornate, era partito con ben altre ambizioni, e il valore assoluto della rosa non può essere messo in discussione.

Le sammarinesi hanno inoltre da poco cambiato allenatore, richiamando l’esperto e navigato Alain Conte, che conosce bene l’ambiente e il materiale tecnico a disposizione. Rappresenteranno sicuramente un ostacolo impegnativo per le pur lanciatissime veronesi.

Occhi puntati anche su Ravenna-Como e Tavagnacco-Brescia, doppio incrocio tutto da vivere tra le squadre che occupano dalla terza alla sesta posizione in classifica. Si preannunciano sfide equilibratissime e all’ultimo respiro.

Pro Sesto-Cortefranca è uno spareggio alle soglie della zona calda della graduatoria, mentre la Torres di mister Giuseppe Marino, che dopo un avvio-shock raccoglie punti da due turni consecutivi, è chiamata alla prova del nove in casa del solido Cesena.