Parma-Roma femminile 2023. La prima contro l’ultima

Parma vs Roma femminile. A che ora si gioca la partita del 14esimo turno di Serie A donne che mette di fronte la prima e l’ultima in classifica. Pronostico.

Parma contro Roma femminile, è uno delle partite più particolari della quattordicesima del campionato di Serie A 2023 donne, visto che rappresenta un vero e proprio testacoda. La Roma capolista affronta l’ultima della classe: sulla carta sembra un partita a senso unico, ma in realtà ci sono diverse insidie per le giallorosse.

Ecco allora quando si gioca la partita, le previsioni sul possibile risultato, le novità di formazione e dove vederla in streaming.

Quando gioca la Roma femminile contro il Parma

L’incontro si gioca domenica 22 gennaio alle ore 12:30, in contemporanea con Pomigliano-Juventus femminile, l’altro match di punta di giornata. L’incontro si disputa al Complesso Sportivo “Il Noce”. Tuttavia, anche se le giallorosse sono ospiti, hanno intenzione di ottenere i 3 punti in palio nella partita, per continuare la fuga in testa alla classifica. Di contro il Parma femminile cerca punti salvezza, quindi ce la metterà tutta per racimolare almeno un pareggio.

Il Parma vs la Roma donne statistiche e pronostici

Esiste un solo precedente fra queste due squadre, quello dello scorso 2 ottobre 2022, terminato con il risultato esatto di 5-0 per le capitoline. Di conseguenza l’esito di questo incontro sembra scontato in favore delle giocatrici di Spugna.

Ma attenzione anche se la Roma women quest’anno sembra quasi imperforabile in difesa (fino a questo momento ha subito solo 8 gol in campionato) solo 2 giornate fa ha incassato ben 4 reti dalla Juventus femminile. Ecco gli highlights e i gol di quella partita persa dalla Roma per 4-2.

Da qui si capisce che la squadra giallorossa non è imbattibile, anche se ovviamente la Juve è un’altra cosa rispetto al Parma. Ma le gialloblù possono avere una chance se le avversarie (che restano nettamente favorite) dovessero abbassare la guardia.

Parma-AS Roma women probabili formazioni

Fra le giocatrici della Roma sarà sicuramente della partita Manuela Giuliano, autrice di uno dei gol realizzati nella larga vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro la Fiorentina. Ma mister Spugna dovrebbe far giocare anche la solita Giacinti in avanti. Dovrebbe invece partire inizialmente dalla panchina il nuovo acquisto di mercato, la svedese Alva Selerud.

Quindi ecco la probabile formazione che scenderà in campo durante questa partita di campionato per la Roma (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi, Giacinti, Haug.

Il Parma donne invece dovrebbe confermare la squadra già vista la scorsa settimana contro il Milan, che tutto sommato non ha sfigurato. Questa la probabile formazione delle emiliane secondo le ultime news (modulo 4-2-3-1): Capelletti, Erika Santoro, Cox, Maia, Heroum, Bardin, Farrelly; Cambiaghi, Banusic, Arcangeli, Martinovic.

Dove vedere Parma femminile Roma donne

La partita fra il Parma donne e la Roma in programma domenica 22 gennaio ore 12.30 si potrà guardare in diretta streaming su Dazn, per i soli abbonati a questa piattaforma. Sarà inoltre visibile su TimVision anche in questo caso a pagamento. Non sarà invece possibile vederla gratis in Tv. Ma potete comunque seguire i risultati di tutte le partite di calcio femminile sul nostro canale sport.