L’Inter Women cerca l’aggancio in classifica alla Juventus, il Como donne prova a risalire la china. Ultime news, probabili formazioni e dove vedere la partita di calcio femminile.

L’Inter femminile gioca il Como Women nell’ultima partita della quattordicesima giornata del campionato di Serie A donne.

Con soli cinque turni a disposizione i punti iniziano a pesare parecchio in ottica play off e play out (ricordiamo che agli spareggi si riparte dai punti conseguiti durante la regular season), quindi entrambe le squadre saranno molto motivate a portare a casa un risultato utile.

In attesa del match, ecco news, probabili formazioni e come vedere la partita gratuitamente.

Inter-Como femminile, squalifiche e infortuni

Inter–Como femminile è una partita sulla squalifiche, diffide e infortuni potrebbero avere un ruolo piuttosto importante.

Il Como dovrà in primis rinunciare al portiere Beretta, squalificata dopo l’espulsione rimediata nel corso della partita contro il Pomigliano per aver preso la palla con le mani fuori area in occasione di una potenziale occasione da rete campana (vedi video sottostante). Tra le lariane dovrà inoltre stare molto attenta Hilaj: già diffidata, sarà fermata per un turno in caso di ammonizione.

Stessa situazione per Santi, anche lei in diffida e quindi a forte rischio squalifica in vista del derby contro il Milan femminile in programma nella prossima giornata di campionato. Le nerazzurre devono inoltre fare i conti con gli infortuni di Sonstevold (distrazione del collaterale mediale del ginocchio sinistro), Marinelli (operatasi lunedì per rimuovere un frammento cartilagineo del ginocchio sinistro) e con le non perfette condizioni di Simonetti, uscita al 17′ di Inter-Sampdoria.

Probabili formazioni Inter-Como Women

In vista del già citato derby della prossima giornata, Guarino potrebbe pensare di preservare qualche giocatrice, ritrovandosi comunque a dover sostituire gli elementi infortunati. Probabile dunque che per la partita contro il Como Women, l’Inter donne sia un po’ diversa rispetto a quella dell’ultima partita.

Discorso simile per De la Fuente, il quale ovviamente cambierà il portiere, schierando Ruma tra i pali. Possibile anche che, in vista dell’importantissimo scontro salvezza contro il Parma Women, venga risparmiata la già citata Hilaj. Da valutare anche l’ipotesi di Zanoli, ultima arrivata dal calciomercato invernale, dal primo minuto.

Di seguito dunque le probabili formazioni di Inter-Como femminile.

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Van der Gragt, Kristjansdottir, Robustellini; Karchouni, Mihashi, Pandini; Chawinga, Ajara Njoya, Bonetti. All.: Guarino

COMO (4-3-3): Ruma; Brenn, Lipman, Kravets, Borini; Picchi, Linberg, Karlernas; Kubassova, Di Luzio, Pavan. All.: De la Fuente

Pronostico Inter Women-Como femminile

L’Inter donne si presenta alla partita contro il Como al terzo posto in classifica con venticinque punti e vincendo aggancerebbe (almeno per qualche ora) la Juventus Women in seconda posizione, mentre il Como Women ha dieci punti e al momento è penultimo.

I favori del pronostico sembrano dunque tutti in favore delle ragazze di Guarino, ma sottovalutare l’avversario potrebbe rivelarsi un grave errore.

Inter-Como donne: quando si gioca, biglietti e dove vederla

Inter–Como si giocherà allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni domenica 22 gennaio 2023 con fischio d’inizio (arbitra Ettore Longo della sezione AIA di Cuneo) fissato per le ore 14.30.

Per chi volesse assistere alla gara dal vivo, i biglietti sono in vendita sul sito ufficiale nerazzurro. Per quanto riguarda la diretta TV, il match sarà trasmesso gratuitamente su La7 (e in streaming su La7.it), ma anche, a pagamento, su TIMvision e su Inter TV (DAZN e Sky).

