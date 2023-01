Como-Pomigliano femminile 2023, Pantere corsare in Lombardia

Il Pomigliano femminile batte il Como Women nel match di Serie A donne. La partita termina 0-1, si decide tutto nel finale di primo tempo.

È il Pomigliano donne a portarsi a casa lo scontro: le Pantere hanno infatti battuto per 0-1 il Como Women, portandosi a casa la sfida salvezza disputatosi in terra lariana.

Vediamo cronaca, tabellino e la nuova situazione di classifica delle due squadre.

Como-Pomigliano Women, primo tempo

Decisamente meglio il Pomigliano femminile in avvio di gara: la squadra campana inizia infatti subito ad attaccare, trovando tre chiare occasioni da rete nella prima mezz’ora. Sia Martinez (per due volte) che Amorim Dias trovano però sulla propria strada un’ottima Beretta.

Proprio il portiere del Como Women, al 38′, sarà però suo malgrado protagonista dell’episodio che di fatto deciderà la partita: su un lungo lancio del Pomigliano, l’estremo difensore viene anticipata da un’avversaria e tocca con la mano fuori area, venendo quindi espulsa. Sulla punizione che ne nasce Battelani è poi perfetta, piazzando sotto all’incrocio un pallone su cui la neoentrata Ruma non può nulla.

Nonostante il doppio schiaffo ricevuto, il Como femminile prima del riposo riesce comunque a reagire, ma la girata di Pavan si spegne di poco fuori.

Como-Pomigliano femminile, secondo tempo

Decisamente più avaro di emozioni il secondo tempo: il Como donne non riesce infatti a impensierire più di tanto la difesa ospite e la squadra di Sanchez gestisce bene.

Nel finale, però, le lariane si riversano in avanti, con le Pantere che dall’80’ in poi rischiano a più riprese di incassare il gol del pareggio. A poco meno di dieci minuti dalla fine è Karlernas a rendersi pericolosa scavalcando Cetinja in uscita ma spedendo fuori, mentre pochi minuti dopo Linberg centra la traversa su punizione. A regalare l’ultimo brivido alla squadra di Sanchez è Brenn, la quale da due passi sciupa una clamorosa occasione per il pareggio.

Il match si chiude dunque sullo 0-1, con il Pomigliano Women che può dunque momentaneamente allungare sulle inseguitrici.

Classifica aggiornata Como Women e Pomigliano femminile

I tre punti ottenuti dal Pomigliano Women sono aria fresca per le campane, anche se di fatto non cambia molto la situazione di classifica: il distacco dalla zona play off è infatti ancora piuttosto ampio (sei punti, con il Milan che ha peraltro una partita in meno). Portarsi a +3 dal terzetto delle penultime (sin qui formato da Sampdoria, Sassuolo e appunto Como) fa però morale.

Il Como donne, invece, resta fermo a dieci punti e, in caso di colpaccio del Parma contro il Milan, rischia di vedere avvicinarsi l’ultimo posto della graduatoria.

Tabellino Como-Pomigliano femminile 0-1

COMO (4-3-3): Beretta; Brenn, Hilaj (70 Linberg), Kravets (46’ Ricaglia), Borini; Lipman, Picchi (57’ Pastrenge), Karlernas; Di Luzio (40’ Ruma), Kubassova, Pavan (57’ Beil). All.: De La Fuente

POMIGLIANO (4-3-1-2): Cetinja; Fusini, Apicella, Passeri, Rizza; Ferrario, Gallazzi (46’ Rabot), Battelani (86’ Di Giammarino); Taty (86’ Caiazzo); Martinez (72’ Novellino), Amorim Dias (58’ Corelli). All.: Sanchez

RETI: 41′ Battelani

ESPULSIONI: 38′ Beretta (C)