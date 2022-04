Nazionale donne, qualificazioni Mondiali 2023: valanga azzurra sulla Lituania

L’Italia femminile si impone per 7-0 e si porta a -1 dalla Svizzera. A segno Caruso, Bergamaschi (doppietta per entrambe), Cernoia, Sabatino e Bonetti.

Italia–Lituania si chiude con una larga vittoria azzurra: dopo essersi già imposte per 0-5 in quel di Vilnius, le ragazze di Milena Bertolini hanno replicato a Parma imponendosi con un secco 7-0.

Mai in discussione il match del Tardini, con Gama e compagne in completo controllo dall’inizio alla fine, certamente un buon segnale in vista della prossima gara contro la Svizzera.

PRIMO TEMPO. Pronti, via e Italia già in vantaggio: dopo un minuto e mezzo infatti Caruso riceve in area e batte Lukjancuke per il subitaneo 1-0 azzurro.

La Lituania incassa ma non cambia il proprio atteggiamento conservativo, permettendo alle ragazze di Bertolini di cingere d’assedio l’area ospite. Le barricate erette dalla Nazionale baltica scricchiolano già al 7′ (palo di Rosucci) ma durano quasi fino al termine del primo tempo, quando arriva il tremendo uno-due di Bergamaschi (41′) e della scatenata Caruso (45’+ 1) che di fatto chiudono il match con quarantacinque minuti di anticipo.

SECONDO TEMPO. La ripresa è di fatto una fotocopia del primo tempo: l’Italia attacca a spron battuto e la Lituania prova a limitare i danni.

L’intento delle ragazze di Wimmer però non ha grande successo e così al 60′ arriva anche il poker di Cernoia che, su punizione, disegna un arcobaleno su cui Lukjancuke non arriva.

Nemmeno il poker scuote le ospiti e così, dopo un gol annullato a Sabatino (69′) e il palo di Giugliano (78′), arrivano le reti della stessa Sabatino (86′), Bergamaschi (89′) e Bonetti (92′) a portare il punteggio finale sul 7-0.

Italia donne, classifica qualificazioni Mondiali

Le buone notizie per l’Italia non si fermano al risultato maturato al Tardini: a Bucarest infatti la Romania ha fermato sull’1-1 la capolista Svizzera, permettendo alle Azzurre di accorciare sulle elvetiche, ora a una sola distanza dalle elvetiche (prossime avversarie proprio delle ragazze di Bertolini).

In caso di successo nel match di martedì, la Nazionale femminile potrebbe portarsi in vetta alla classifica. La Lituania, invece, è matematicamente fuori dal Mondiale.

Nazionale calcio femminile. Calendario partite Italia donne

Tabellino Italia-Lituania 7-0

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bergamaschi, Linari, Gama (46′ Bartoli) Boattin; Cernoia, Giugliano, Rosucci (76′ Filangieri), Bonansea (61′ Bonetti); Caruso (70′ Greggi), Girelli (61′ Sabatino). All.: Bertolini

LITUANIA (4-1-4-1): Lukjancuke; Valikoniene, Piesliakaite (63′ Neverdauskaite), Liuzinaite, Zizyte; Mikutaite; Rogaciova (46′ Ruzgute), Sabatauskaite (73′ Kyzaite), Sarkanaite (83′ Galkina); Lazdauskaite. All.: Wimmer

Reti: 2′ e 45′ + 1 Caruso, 41′ e 89′ Bergamaschi, 60′ Cernoia, 86′ Sabatino, 92′ Bonetti