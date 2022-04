Nazionale donne qualificazioni mondiali: Svizzera-Italia, a che ora si gioca

Nazionale italiana femminile contro la Svizzera. Come e quando vedere Svizzera-Italia, partita di qualificazione ai Mondiali donne 2023. Ultime di formazione e guida TV.

La Nazionale femminile torna in campo: martedì 12 aprile le azzurre affrontano la Svizzera, nello scontro diretto che vale il primo posto del girone. Dopo l’ampio successo sulla Lituania, le ragazze allenate da Milena Bertolini affronteranno in trasferta la capolista per cercare il sorpasso in vetta nel Gruppo G delle qualificazioni al Mondiale 2023 di calcio femminile.

Classifica Nazionale femminile come si qualifica ai Mondiali

L’Italia al momento si trova al secondo posto del girone con 18 punti, uno in meno rispetto alla Svizzera. Le calciatrici della nazionale hanno sin qui raccolto sei vittorie e un k.o., quest’ultimo nella gara d’andata contro le prossime avversarie.

Il mezzo passo falso delle elvetiche (pareggio contro la Romania) concede però alla Nazionale di Bertolini la chance di issarsi in vetta e provare a qualificarsi alla fase finale dei Mondiali femminili senza passare dai play-off, riservati alle seconde classificate.

Chi sono le giocatrici della nazionale femminile di calcio

Le convocate di Milena Bertolini per Svizzera-Italia

Rispetto alla gara contro la Lituania, la Nazionale femminile dovrà rinunciare a due elementi: Benedetta Glionna e Agnese Bonfantini non prenderanno infatti parte a Svizzera-Italia a causa di, rispettivamente, una lesione muscolare e una sindrome influenzale.

Di seguito dunque le convocate dell’allenatrice azzurra.

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Angelica Soffia (Roma);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Inter), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina), Annamaria Serturini (Roma).

Dove vedere Svizzera-Italia femminile

Svizzera-Italia è in programma martedì 12 aprile 2022 con fischio d’inizio fissato per le ore 17.45. Si gioca alla Stockhorn Arena di Thun, quindi la nazionale affronterà le avversarie del girone in trasferta. La partita si potrà vedere in diretta e in chiaro su RAI 2, ma anche in streaming (gratuito) su RaiPlay.



Vedi anche: Nazionale Italia femminile calendario partite