Milan femminile e Inter Women in campo per una partita molto importante. Probabili formazioni, precedenti, pronostico e quando vedere il Derby della Madonnina.

Milan–Inter femminile è una delle due partite che aprirà la quindicesima giornata della Serie A donne: il Derby della Madonnina è senz’altro il big match di questo turno di campionato e potrebbe anche portare a uno scossone in classifica.

Senza perdere tempo, andiamo quindi subito a vedere probabili formazioni, precedenti e come vedere gratuitamente la partita in TV.

Milan-Inter femminile, probabili formazioni

Entrambe le squadre sono reduci dall’impegno di Coppa Italia, il che potrebbe aver tolto qualche energia sia al Milan Women che all’Inter femminile, tuttavia il derby non è una partita come le altre e quindi è probabile che molte giocatrici scalpiteranno per esserci nonostante la fatica accumulata.

Per quanto riguarda le rossonere, schierate con il 4-2-3-1, tra i pali dovrebbe tornare Giuliani, mentre davanti Piemonte dovrebbe guidare l’attacco completare dalle tre mezzepunte Vigilucci, Asllani e Thomas.

Dovrebbe invece essere un 4-3-3 quello interista, con Guarino che in avanti dovrebbe tenere in ballottaggio Ajara Njoya e Bonetti, mentre Chawinga e Polli saranno probabilmente confermate.

Di seguito dunque le probabili formazioni per il Derby della Madonnina femminile.

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Mesjasz, Fusetti, Bergamaschi; Adami, Mascarello; Vigilucci, Asllani, Thomas; Piemonte. All.: Ganz

INTER (4-3-3): Durante; Merlo, Alborghetti, Kristjansdottir, Robustellini; Karchouni, Mihashi, Santi; Chawinga, Polli, Bonetti. All.: Guarino

Chi ha vinto più derby tra Milan e Inter? I precedenti

Lo storico tra Milan donne e Inter Women è piuttosto recente in quanto la squadra femminile nerazzurra è nata solamente nel 2018.

Al momento, comunque, il Diavolo è ampiamente in vantaggio, avendo vinto ben otto incroci su undici totali. Tre invece i successi nerazzurri, zero i pareggi.

Attenzione però, perché l’ultimo scontro diretto, risalente al girone d’andata di questo campionato, ha visto l’Inter imporsi con un pesante 4-0.

Classifica Milan femminile e Inter Women

Il match tra Milan e Inter potrebbe risultare piuttosto interessante anche in ottica classifica, visto che le due squadre sono a un solo punto di distanza l’una dall’altra. Nello specifico, al momento le ragazze di Guarino sono quarte con ventisei punti, mentre quelle di Ganz si trovano al quinto posto a quota venticinque. In caso di vittoria rossonera, dunque, ci sarebbe un sorpasso in graduatoria.

Tutte e due le squadre sono inoltre reduci da tre risultati utili consecutivi in campionato (tre vittorie il Milan, due vittorie e un pareggio l’Inter), quindi arrivano al derby con il morale piuttosto alto.

Quando si gioca e dove vedere Milan-Inter donne

La partita di calcio femminile tra Milan e Inter è in programma sabato 28 gennaio 2023 al Vismara, con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30.

I biglietti sono in vendita sul sito rossonero al costo di dieci euro (cinque per i minori di dodici anni), ma sarà anche possibile vedere il match da casa: la sfida sarà infatti trasmessa gratuitamente in TV su La7 e in streaming su La7.it, oltre che (come di consueto) su TIMvision e sui canali ufficiali delle due squadre (Milan TV e Inter TV) presenti su Sky e DAZN.