L’Inter Women non va oltre il pareggio contro il Como donne. Mezza impresa delle lariane, le nerazzurre masticano amaro.

Inter femminile e Como Women chiudono con un pareggio che sicuramente fa più piacere alle ragazze di De La Fuente.

La partita di oggi è infatti terminata sull’1-1, con le nerazzurre peraltro costrette a inseguire e non in grado di ribaltare del tutto il risultato.

Inter-Como Women, primo tempo

Avvio di partite piuttosto lento nell’ultimo match di questa quattordicesima giornata di Serie A donne: l’Inter femminile infatti non sembra in grado di rendersi davvero pericolosa, mentre il Como Women preferisce attendere per poi provare a ripartire.

La partita si accende però improvvisamente al 21′, quando le ospiti passano con il più classico dei “gol dell’ex”: Kubassova infatti recupera palla in zona offensiva, si invola verso la porta e serve in mezzo Pavan (in prestito proprio dal club meneghino) che, nonostante il disperato intervento di Durante, la batte con un comodo tap-in da pochi passi.

Prontissima la risposta interista, con le calciatrici di Guarino che al 23′ rimettono in piedi la gara grazie a Polli, brava a controllare in area il buon pallone messo in mezzo da Chawinga prima di battere Korenciova con un esterno destro. Un minuto dopo l’Inter avrebbe anche l’occasione di raddoppiare, ma Pastrenge all’ultimo chiude su una Karchouni che già pregustava una conclusione praticamente a botta sicura.

Dopo una ventina di minuti in cui succede poco o nulla, il primo tempo termina perciò in equilibrio.

Inter-Como Women, secondo tempo

La ripresa è di fatto una fotocopia dei precedenti quarantacinque minuti, con una sostanziale differenza: non arrivano reti.

L’Inter donne non riesce infatti a creare granché e sono anzi le ospiti a rendersi più pericolose, trovando peraltro un gol che viene annullato per fuorigioco (episodio peraltro da rivedere).

Sotto gli occhi del vice-presidente interista Javier Zanetti, presente allo stadio per l’occasione, le nerazzurre non vanno dunque oltre l’1-1, portandosi al quarto posto in classifica a +1 dalle cugine del Milan (la prossima settimana ci sarà il derby). Smuove la classifica anche il Como Women, ora terzultimo con undici punti, alla pari del Sassuolo femminile.

Inter-Como femminile 1-1, il tabellino

INTER (4-3-3): Durante; Merlo (66′ Thogersen), Alborghetti, Kristjansdottir, Robustellini; Karchouni (88′ Pandini), Mihashi, Santi (79′ Csiszar); Chawinga, Polli, Ajara Njoya (65′ Bonetti). All.: Guarino

COMO (4-3-3): Korenciova; Borini (67′ Zanoli), Rizzon, Hilaj (46′ Picchi), Brenn; Karlernas, Pastrenge (81′ Kravets), Lipman; Pavan, Kubassova (67′ Rigaglia), Beil (53′ Linberg). All.: De la Fuente

RETI: 21′ Pavan (C), 23′ Polli (I)