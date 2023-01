Tutti i risultati e marcatori della quattordicesima giornata del campionato di Serie B femminile. Sorride il Cittadella che sale al secondo posto in classifica

La quattordicesima giornata del campionato di Serie B femminile regala risultati che non ti aspetti. Le prime due della classe, Lazio e Napoli, finiscono entrambe al tappeto. Ne approfitta così il Cittadella che vince e rientra pienamente in corsa per la promozione in Serie A. Di seguito tutti i risultati.

Sintesi Serie B Lazio-Hellas Verona 0-1

La seconda domenica di campionato del 2023 segna il clamoroso crollo interno della Lazio che perde la sua prima partita stagionale sul terreno amico di Formello. La gioia è tutta dell’Hellas Verona che conquista tre importantissimi punti in chiave salvezza.

Le scaligere si portano già in vantaggio al 4′ della prima frazione di gioco con la prodezza di Rognoni e resistono fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica degli ultimi 25 minuti a causa dell’espulsione di Sardu e grazie anche a un pizzico di fortuna in occasione della traversa colpita da Castiello (nel finale si registra anche una grande parata di Shore su Fuhlendorff).

Cronaca Serie B Cittadella-Napoli 2-0

E’ una vittoria che vale doppio quella del Cittadella. In prima istanza perché batte il Napoli in uno scontro diretto per le prime posizioni, in seconda perché sfrutta al massimo anche lo stop della Lazio contro il Verona per rosicchiare punti dalla vetta della classifica.

Le venete superano le azzurre grazie al gol di Benedetti di testa, in seguito al calcio d’angolo di Dahlberg, e di Ferin con una giocata prodigiosa di sinistro a inizio ripresa. Grazie a questi tre punti, la squadra di Colantuono si porta a -1 dalla Lazio.

Serie B femminile prima vittoria per l’Apulia Trani

Dopo tanta sofferenza nella prima parte di stagione e il primo punto conquistato nello scorso turno di campionato, gioisce l’Apulia Trani che coglie la prima vittoria stagionale. Le pugliesi si impongono 2-1 in casa del trento grazie ai gol di Bistrian e Chiapperini nel primo tempo, mentre si rivela inutile quella di Fuganti nella ripresa per le padrone di casa.

Risultati e marcatori 14^ giornata Serie B Femminile 2022/23

Di seguito tutti i risultati e marcatori della quattordicesima giornata del campionato di Serie B femminile 2022/2023 in cui è arrivato anche il primo successo del Genoa da quando Antonio Filippini siede sulla panchina rossoblù.

Lazio Women-Hellas Verona 0-1 4’ Rognoni (V)

Chievo Women-Sassari Torres 1-0 62’ Dallagiacoma (C)

Ternana-Brescia 3-0 25’ Lombardo (T), 42’ Massimino (T), 87’ Pacioni (T)

Cittadella-Napoli Femminile 2-0 43’ Benedetti (C), 51’ Ferin (C)

Genoa-San Marino Academy 2-1 64’ Bloch (G), 72’ Brambilla (SM), 78’ Bargi (G)

Ravenna Women-Arezzo 1-1 40’ Razzolini (A), 70’ Giovagnoli (R)

Tavagnacco-Cesena 1-3 2’ Diaz Ferrer (T), 19’ Olkhovik (C), 55’ Olkhovik (C), 90’+2’ rig. Zanni (C)

Trento-Apulia Trani 1-2 18’ Bistrian (A), 43’ Chiapperini (A), 74’ Fuganti (T)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

Di seguito ecco la classifica completa del campionato di Serie B femminile 2022/2023 che vede sempre la Lazio al comando, ma con un solo punto di vantaggio sul Cittadella.

Prossimo turno Serie B femminile

La Serie B femminile non si ferma e tornerà in campo già la prossima domenica per la disputa dell’ultima giornata del girone d’andata che inizierà come di consueto alle 14.30 salvo successive variazioni.

Domenica 29 gennaio ore 14.30

Apulia Trani-Genoa

Arezzo-Lazio

Brescia-Trento

Cesena-Chievo Women

Hellas Verona-Ravenna

Napoli Femminile-Tavagnacco

San Marino Academy-Ternana

Sassari Torres-Cittadella