Tutti i risultati dell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie C Femminile 2022/2023. Pinerolo e Bologna sono le altre campionesse d’inverno. Primo successo per il Sant’Agata

Con la disputa delle partite dello scorso weekend, si è concluso il girone d’andata del campionato di Serie C Femminile con Pinerolo, Bologna Women e Res Roma che si sono aggiudicate il titolo di campioni d’inverno rispettivamente dei Gironi A, B e C. Di seguito il dettaglio completo.

Risultati Serie C Femminile Girone A

C‘è molto equilibrio nelle zone alte del Girone A al termine del girone d’andata. Al comando del raggruppamento c‘è infatti il Pinerolo con 33 punti, seguito dal Pavia Academy con 32, Freedom con 30 e Orobica con 29. Proprio le bergamasche non hanno colto l’occasione di rimanere agganciate alla primissima posizione e hanno perso 2-0 in casa contro le Azalee Solbiatese (reti di Barbini e Pellegrinelli), così come la Freedom non è andata oltre lo 0-0 contro lo Spezia.

Entrambe le formazioni non hanno infatti sfruttato il passo falso del Pinerolo contro l’Angelo Baiardo (alle piemontesi non è bastata la doppietta di Spagnoli), mentre il Pavia, trascinata da un altro poker di Biancamaria Codecà, ha battuto 8-1 il Su Planu, con l’attaccante pavese che ha raggiunto le 20 marcature stagionali.

Domenica 22 gennaio ore 14.30

Pro Sesto-Fiamma Monza 6-0

Città di Pontedera-Vittuone 0-0

Real Meda-Lucchese 1-2

Orobica Calcio Bergamo-Azalee Solbiatese 0-2

Domenica 22 gennaio ore 15

Angelo Baiardo-Pinerolo 3-2

Freedom-Spezia 0-0

Domenica 22 gennaio ore 15.15

Su Planu-Academy Pavia 1-8

Riposa: Indipendente Ivrea

Risultati Serie C Femminile Girone B

E’ il Bologna Women la squadra campione d’inverno del Girone B. Le emiliane hanno chiuso la prima metà del campionato con 43 punti all’attivo, ben 6 in più del Meran secondo in classifica e 8 più del Lumezzane terzo. L’ultima giornata del girone d’andata con ha regalato scossoni nelle parti alte con il terzetto che ha fatto registrare altrettante vittorie nei rispettivi impegni.

Le prime tre della classe piazzano anche una calciatrice nelle prime tre posizioni della classifica marcatori. In vetta trovamo infatti Nadine Nischler del Meran Women con 19 reti, seguita da Roberta Picchi del Lumezzane a 18 e Martina Gelmetti del Bologna con 16.

Domenica 22 gennaio ore 10

Sambenedettese-Lumezzane 0-11

Domenica 22 gennaio ore 14.30

Jesina-Bologna FC 0-5

Triestina-Vicenza 2-2

Portogruaro-Centro Storico Lebowski 0-1

Venezia 1985-Orvieto 0-0

Rinascita Doccia-Venezia 1-7

Villorba-Riccione 3-2

Meran Women-Padova 4-2

Risultati Serie C Femminile Girone C

La Res Roma non sbaglia nemmeno nelle quindicesima giornata, batte 3-1 la Match Point Matera e chiude la tornata d’andata a punteggio pieno con 45 punti, ben 8 più del Chieti secondo con 37 e dieci più del Trastevere terzo con 35. L’ultima giornata d’andata regala però la prima gioia da 3 punti all’Academy Sant’Agata che conquista la prima vittoria stagionale nello scontro diretto i casa della Cantera Adriatica Pescara.

Per quanto concerne la classifica marcatori del Girone C, al comando c‘è la leccese Serena D’Amico con 15 reti, seguita da Vanessa Nagni della Res Women con 13, e dalla coppia composta da Stephanie Galluccio e Mayliss Gissi con 12.

Domenica 22 gennaio ore 10

Cantera Adriatica Pescara-Academy Sant’Agata 0-3

Domenica 22 gennaio ore 10.30

Crotone-Grifone Gialloverde 0-3

Domenica 22 gennaio ore 14.30

Vis Mediterranea-Roma 0-1

Independent-Chieti 0-1

Ludos-Cosenza 2-0

Frosinone-Trastevere 0-3

Women Lecce-Salernitana 5-1

Match Point Matera-Res Women 1-3

