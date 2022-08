Milan-Fiorentina, Serie A donne 2022-2023. Prima di campionato gratis in TV

Milan femminile e Fiorentina Women’s vanno a caccia del riscatto dopo una stagione deludente. Vediamo quando si gioca, come guardarla. Previsioni.

Milan–Fiorentina è una delle prime partite che apriranno il campionato di Serie A femminile: entrambe le formazioni sono reduci da una stagione piuttosto deludente (la Viola si è addirittura trovata a rischiare di retrocedere), quindi cominceranno questo nuovo campionato con tanta voglia di riscatto.

Vediamo dunque quando si gioca, dove vederla, giocatrici-chiave e pronostico della gara di calcio femminile.

Quando si gioca e dove vedere Milan-Fiorentina femminile

Il Milan Women ospiterà la Fiorentina Femminile nella giornata di domenica 28 agosto con fischio d’inizio fissato alle ore 17.30. La partita si disputerà al Vismara, “casa” delle rossonere, e sarà trasmessa gratis su La7 e in streaming su TIMvision.

Giocatrici più forti di Milan-Fiorentina

Entrambe le formazioni si sono rafforzate durante il calciomercato estivo e i grandi nomi ci sono da entrambe le parti. Sicuramente sarà una partita particolare per alcune grandi ex come Alia Guagni, Martina Piemonte e non solo.

A incuriosire sarà anche lo scontro a distanza tra le due rispettive bomber, vale a dire Daniela Sabatino (l’anno scorso capocannoniera del torneo, anche lei ex dell’incontro) della Fiorentina Women’s e la nuova arrivata in rossonero Kosovare Asllani, approdata al Milan femminile dal Real Madrid.

Pronostico Milan-Fiorentina

Il Milan Women può sicuramente puntare sul fattore casalingo, oltre ovviamente a essere comunque reduce da un campionato vissuto nelle zone alte della classifica. L’arrivo di giocatrici di esperienza hanno compensato la partenza di Valentina Giacinti (passata alla Roma donne in estate dopo aver giocato proprio nella Fiorentina nella seconda metà della scorsa stagione), ma la Viola sarà un buon banco di prova.

Dal canto loro, però, le ragazze di Patrizia Panico potranno contare sulla spinta dell’orgoglio data da un’annata 2021/2022 quasi umiliante e, ovviamente, sui gol di bomber Sabatino.

Il fatto di essere ancora ad agosto, alla prima di campionato e con le gambe probabilmente ancora “imballate” della preparazione, rende se possibile il pronostico ancora più incerto.

